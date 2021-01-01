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Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 9 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 9 серпня
У Волинській області завтра, 9 серпня, синоптики прогнозують мінливу хмарність.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Так, 9 серпня на Волині прогнозують мінливу хмарність, вночі - короткочасний дощ, грозу, вдень - невеликий короткочасний дощ, грозу. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 12-17°, вдень сягатиме позначки 22-27°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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