Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 9 серпня





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Так, 9 серпня на Волині прогнозують мінливу хмарність, вночі - короткочасний дощ, грозу, вдень - невеликий короткочасний дощ, грозу. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.



Температура вночі становитиме 12-17°, вдень сягатиме позначки 22-27°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 9 серпня, синоптики прогнозують мінливу хмарність.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Так, 9 серпня на Волині прогнозують мінливу хмарність, вночі - короткочасний дощ, грозу, вдень - невеликий короткочасний дощ, грозу. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.Температура вночі становитиме 12-17°, вдень сягатиме позначки 22-27°.

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