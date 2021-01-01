Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 9 серпня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 9 серпня, синоптики прогнозують мінливу хмарність.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Так, 9 серпня на Волині прогнозують мінливу хмарність, вночі - короткочасний дощ, грозу, вдень - невеликий короткочасний дощ, грозу. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі становитиме 12-17°, вдень сягатиме позначки 22-27°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Так, 9 серпня на Волині прогнозують мінливу хмарність, вночі - короткочасний дощ, грозу, вдень - невеликий короткочасний дощ, грозу. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі становитиме 12-17°, вдень сягатиме позначки 22-27°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 9 серпня
Сьогодні, 20:00
Показали фото волинського хорунжого ОУН з дружиною та друзями
Сьогодні, 19:35
На Волині через необережне куріння господаря згоріла хата. ФОТО
Сьогодні, 19:00