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На «Бандерштаті» розгорнули найбільший прапор України

На «Бандерштаті» розгорнули найбільший прапор України
Найбільший державний символ України – синьо-жовтий прапор – розгорнули просто неба відвідувачі фестивалю «Бандерштат», який триває поблизу Луцька.

Традиційний патріотичний масовий флешмоб відбувся після виступу гурту «Фіолет», пише ІА Волинські новини.

Як зазначили організатори, стяг побував у більшості областей України. Вперше його розгорнули в Києві 24 серпня 2012 року. Загалом в містах та селах України велетенський прапор, розмір якого 40 на 60 метрів, розгортали близько двох сотень разів. Площа жовто-блакитного – 2 400 квадратних метри. Він внесений до Книги рекордів Гіннеса та Книги рекордів України.
На «Бандерштаті» розгорнули найбільший прапор України

Уже давно невід’ємною складовою «Бандерштату» стали масові флешмоби за участю гостей фестивалю. Попередні роки запам’яталися учасникам заходу саме флешмоб-акціями, під час яких сотні людей, зібравшись докупи, утворювали, зокрема, величезні слова «Бандера», «УПА», «Перемога», «UA», «FREE».

Цьогорічний захід не став винятком. Наслідуючи тему українського націоналістичного духу, бандерштатівці утворили під волинським небом величезний державний символ нашої Батьківщини – Прапор України.
На «Бандерштаті» розгорнули найбільший прапор України

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Теги: Бандерштат, стяг
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