Українська велогонщиця завоювала срібло Олімпіади





У фіналі вона змагалася з Келсі Мітчелл (Канада), - пише



Українка програла суперниці у двох заїздах. То ж Старікова стала срібною призеркою та принесла 19-у медаль Україні на Олімпійських іграх у Токіо.



Раніше, у півфіналі Олена Старікова перемогла Лей Вайсі (Гонконг).

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