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Українська велогонщиця завоювала срібло Олімпіади

Українська велогонщиця завоювала срібло Олімпіади
25-річна українка Олена Старікова бере участь у боротьбі за медалі в спринті у жінок в велотреку на Олімпіаді в Токіо.

У фіналі вона змагалася з Келсі Мітчелл (Канада), - пише Чемпіон.

Українка програла суперниці у двох заїздах. То ж Старікова стала срібною призеркою та принесла 19-у медаль Україні на Олімпійських іграх у Токіо.

Раніше, у півфіналі Олена Старікова перемогла Лей Вайсі (Гонконг).

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Теги: Україна, Олімпіада
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