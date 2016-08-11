Українська велогонщиця завоювала срібло Олімпіади
Сьогодні, 14:03
25-річна українка Олена Старікова бере участь у боротьбі за медалі в спринті у жінок в велотреку на Олімпіаді в Токіо.
У фіналі вона змагалася з Келсі Мітчелл (Канада), - пише Чемпіон.
Українка програла суперниці у двох заїздах. То ж Старікова стала срібною призеркою та принесла 19-у медаль Україні на Олімпійських іграх у Токіо.
Раніше, у півфіналі Олена Старікова перемогла Лей Вайсі (Гонконг).
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У фіналі вона змагалася з Келсі Мітчелл (Канада), - пише Чемпіон.
Українка програла суперниці у двох заїздах. То ж Старікова стала срібною призеркою та принесла 19-у медаль Україні на Олімпійських іграх у Токіо.
Раніше, у півфіналі Олена Старікова перемогла Лей Вайсі (Гонконг).
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