Ситуація з коронавірусом в Україні та на Волині за добу





Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.



Також за останню добу:



госпіталізували 561 особу із підтвердженими та підозрілими випадками, сталося 10 летальних випадків, 253 особи одужали.



Здійснено тестувань за добу – 33089.



методом ПЛР — 18276



методом ІФА — 2923



досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 11890.



На Волині за добу зафіксували 8 випадків захворювання та два випадки одужання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За даними Центру громадського здоров’я за добу 07 серпня в Україні зафіксовано 619 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 45, медпрацівників – 11).Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.Також за останню добу:госпіталізували 561 особу із підтвердженими та підозрілими випадками, сталося 10 летальних випадків, 253 особи одужали.Здійснено тестувань за добу – 33089.методом ПЛР — 18276методом ІФА — 2923досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 11890.На Волині за добу зафіксували 8 випадків захворювання та два випадки одужання.

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