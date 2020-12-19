Ситуація з коронавірусом в Україні та на Волині за добу
Сьогодні, 09:14
За даними Центру громадського здоров’я за добу 07 серпня в Україні зафіксовано 619 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 45, медпрацівників – 11).
Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Також за останню добу:
госпіталізували 561 особу із підтвердженими та підозрілими випадками, сталося 10 летальних випадків, 253 особи одужали.
Здійснено тестувань за добу – 33089.
методом ПЛР — 18276
методом ІФА — 2923
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 11890.
На Волині за добу зафіксували 8 випадків захворювання та два випадки одужання.
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Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Також за останню добу:
госпіталізували 561 особу із підтвердженими та підозрілими випадками, сталося 10 летальних випадків, 253 особи одужали.
Здійснено тестувань за добу – 33089.
методом ПЛР — 18276
методом ІФА — 2923
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 11890.
На Волині за добу зафіксували 8 випадків захворювання та два випадки одужання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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