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Ситуація з коронавірусом в Україні та на Волині за добу

Ситуація з коронавірусом в Україні та на Волині за добу
За даними Центру громадського здоров’я за добу 07 серпня в Україні зафіксовано 619 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 45, медпрацівників – 11).

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Також за останню добу:

госпіталізували 561 особу із підтвердженими та підозрілими випадками, сталося 10 летальних випадків, 253 особи одужали.

Здійснено тестувань за добу – 33089.

методом ПЛР — 18276

методом ІФА — 2923

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 11890.

На Волині за добу зафіксували 8 випадків захворювання та два випадки одужання.

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Теги: коронавірус, Україна, Волинь, МОЗ
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