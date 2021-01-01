На трасі «Львів-Луцьк» побудували новий міст. ВІДЕО





Там відновили рух транспорту, повідомляє



Рух відновини 7 серпня о 15 годині.



"Через тимчасовий міст у реверсному порядку зможуть проїздити легкові автомобілі, громадський транспорт, а також невеликі вантажівки із загальною масою не більше 12 тон та висотою кузова до 3 метрів", - повідомили у Службі автомобільних доріг.



На дорозі "Львів-Луцьк" побудували тимчасовий міст. Рух ділянкою відновилиСлужба автомобільних доріг Львівщини

Обмежувальні рамки на мості



Паралельно тривають підготовчі роботи до капітального ремонту та реконструкції осоновного мосту, який планують відремонтувати до кінця року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На дорозі "Львів-Луцьк" завершили роботи із влаштування тимчасового мосту через річку Західний Буг біля села Гайок.Там відновили рух транспорту, повідомляє Суспільне , посилаючись на пресслужбу Служби автомобільних доріг у Львівській області.Рух відновини 7 серпня о 15 годині."Через тимчасовий міст у реверсному порядку зможуть проїздити легкові автомобілі, громадський транспорт, а також невеликі вантажівки із загальною масою не більше 12 тон та висотою кузова до 3 метрів", - повідомили у Службі автомобільних доріг.На дорозі "Львів-Луцьк" побудували тимчасовий міст. Рух ділянкою відновилиСлужба автомобільних доріг ЛьвівщиниОбмежувальні рамки на мостіПаралельно тривають підготовчі роботи до капітального ремонту та реконструкції осоновного мосту, який планують відремонтувати до кінця року.

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