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На трасі «Львів-Луцьк» побудували новий міст. ВІДЕО

На трасі «Львів-Луцьк» побудували новий міст. ВІДЕО
На дорозі "Львів-Луцьк" завершили роботи із влаштування тимчасового мосту через річку Західний Буг біля села Гайок.

Там відновили рух транспорту, повідомляє Суспільне, посилаючись на пресслужбу Служби автомобільних доріг у Львівській області.

Рух відновини 7 серпня о 15 годині.

"Через тимчасовий міст у реверсному порядку зможуть проїздити легкові автомобілі, громадський транспорт, а також невеликі вантажівки із загальною масою не більше 12 тон та висотою кузова до 3 метрів", - повідомили у Службі автомобільних доріг.

На дорозі "Львів-Луцьк" побудували тимчасовий міст. Рух ділянкою відновилиСлужба автомобільних доріг Львівщини
Обмежувальні рамки на мості

Паралельно тривають підготовчі роботи до капітального ремонту та реконструкції осоновного мосту, який планують відремонтувати до кінця року.


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Теги: Волинь, Луцьк-Львів
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