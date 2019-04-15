На Волині судили чоловіків, які обміняли гроші на сувеніри і погрожували пістолетом





Шацький районний суд призначив рецидивістам покарання у виді 4,5 року позбавлення волі кожному, - пише



Як встановив суд, злочин трапився 14 серпня 2017 року о 1 ночі. В одній з кімнат пансіонату раніше судимі злочинці, один з яких є уродженцем Львівщини, а інший – Рівного, вживали алкоголь разом з потерпілим. За попередньою змовою між собою вони запропонували чоловіку обміняти гроші номіналом 500 гривень на менші купюри. Після цього один зі злочинців поклав п’ять сувенірних 500-гривневих купюр на холодильник, отримавши від потерпілого взамін 2 500 гривень меншими купюрами.



Проте згодом потерпілий помітив підробку та наздогнав злочинців, які стали погрожувати йому револьвером ТRООРЕR 3. Вони відвели чоловіка на узбіччя автодороги сполученням «Шацьк-Світязь-Залісся», у місце прилягання вказаної автодороги з дорогою, яка веде до пансіонату «Шацькі озера». Один з злочинців направив на чоловіка пістолет, а інший заламав йому руку та вдарив у живіт, відібравши мобільний телефон та сувенірні купюри.



Як розповів потерпілий, злочинці, погрожуючи йому пістолетом, наказали щоб він втікав. Коли він біг, то почув один постріл. Вийшовши на автомобільну паркову, він викликав працівників поліції.



У суді кожен зі злочинців визнав свою вину, відтак суд їм призначив покарання по 4,5 року позбавлення волі з конфіскацією майна.

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