У Ковелі безкоштовно робитимуть «гостьовий діаліз»
Сьогодні, 16:16
Відділення амбулаторного діалізу Ковельського МТМО пропонує пацієнтам так званий «гостьовий діаліз».
Зі стартом програми медичних гарантій, згідно з укладеним з НСЗУ договору, проведення такої життєво необхідної процедури як гемодіаліз не залежить від місця реєстрації та проживання того, хто її потребує, йдеться на сторінці Ковельського МТМО у фейсбуці.
Процедуру безкоштовно можуть отримати хворі з нирковою недостатністю, яким потрібно поїхати в інше місто (наприклад у відрядження, відпустку, на відпочинок). У медзакладі — комфортні умови для пацієнтів, висококваліфікований персонал та найсучасніше обладнання.
Стандартний бікарбонатний гемодіаліз проводять на апаратах «штучної нирки» експертного класу італійської фірми Bellco.
Аби вчасно отримати замісну терапію, пацієнт має попередньо зателефонувати в лікарню для узгодження часу процедури, а також мати електронне направлення від свого нефролога чи сімейного лікаря (на консультацію до нефролога).
Детальнішу інформацію можна отримати за номером телефону: 097 724 00 42.
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Зі стартом програми медичних гарантій, згідно з укладеним з НСЗУ договору, проведення такої життєво необхідної процедури як гемодіаліз не залежить від місця реєстрації та проживання того, хто її потребує, йдеться на сторінці Ковельського МТМО у фейсбуці.
Процедуру безкоштовно можуть отримати хворі з нирковою недостатністю, яким потрібно поїхати в інше місто (наприклад у відрядження, відпустку, на відпочинок). У медзакладі — комфортні умови для пацієнтів, висококваліфікований персонал та найсучасніше обладнання.
Стандартний бікарбонатний гемодіаліз проводять на апаратах «штучної нирки» експертного класу італійської фірми Bellco.
Аби вчасно отримати замісну терапію, пацієнт має попередньо зателефонувати в лікарню для узгодження часу процедури, а також мати електронне направлення від свого нефролога чи сімейного лікаря (на консультацію до нефролога).
Детальнішу інформацію можна отримати за номером телефону: 097 724 00 42.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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