У Ковелі безкоштовно робитимуть «гостьовий діаліз»

Відділення амбулаторного діалізу Ковельського МТМО пропонує пацієнтам так званий «гостьовий діаліз».Зі стартом програми медичних гарантій, згідно з укладеним з НСЗУ договору, проведення такої життєво необхідної процедури як гемодіаліз не залежить від місця реєстрації та проживання того, хто її потребує, йдеться на сторінці Ковельського МТМО у фейсбуці.Процедуру безкоштовно можуть отримати хворі з нирковою недостатністю, яким потрібно поїхати в інше місто (наприклад у відрядження, відпустку, на відпочинок). У медзакладі — комфортні умови для пацієнтів, висококваліфікований персонал та найсучасніше обладнання.Стандартний бікарбонатний гемодіаліз проводять на апаратах «штучної нирки» експертного класу італійської фірми Bellco.Аби вчасно отримати замісну терапію, пацієнт має попередньо зателефонувати в лікарню для узгодження часу процедури, а також мати електронне направлення від свого нефролога чи сімейного лікаря (на консультацію до нефролога).Детальнішу інформацію можна отримати за номером телефону: 097 724 00 42.