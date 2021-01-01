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На Волині через необережне куріння господаря згоріла хата. ФОТО

На Волині через необережне куріння господаря згоріла хата. ФОТО
У одному із сіл Волинської області вогонь знищив житловий будинок.

Про це йдеться на сторінці Камінь-Каширського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області у фейсбуці.

Пожежа сталася 7 серпня у селі Залізниця Любешівської громади. Ймовірною причиною загоряння вогнеборці вважають необережне поводження з вогнем під час куріння власника.

Вогонь знищив будинок - зруйнувалося перекриття.
На Волині через необережне куріння господаря згоріла хата. ФОТО
На Волині через необережне куріння господаря згоріла хата. ФОТО

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Теги: пожежа, Волинь
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