На Волині через необережне куріння господаря згоріла хата. ФОТО





Про це йдеться на сторінці Камінь-Каширського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області у фейсбуці.



Пожежа сталася 7 серпня у селі Залізниця Любешівської громади. Ймовірною причиною загоряння вогнеборці вважають необережне поводження з вогнем під час куріння власника.



Вогонь знищив будинок - зруйнувалося перекриття.



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