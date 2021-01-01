На Волині через необережне куріння господаря згоріла хата. ФОТО
Сьогодні, 19:00
У одному із сіл Волинської області вогонь знищив житловий будинок.
Про це йдеться на сторінці Камінь-Каширського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області у фейсбуці.
Пожежа сталася 7 серпня у селі Залізниця Любешівської громади. Ймовірною причиною загоряння вогнеборці вважають необережне поводження з вогнем під час куріння власника.
Вогонь знищив будинок - зруйнувалося перекриття.
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Про це йдеться на сторінці Камінь-Каширського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області у фейсбуці.
Пожежа сталася 7 серпня у селі Залізниця Любешівської громади. Ймовірною причиною загоряння вогнеборці вважають необережне поводження з вогнем під час куріння власника.
Вогонь знищив будинок - зруйнувалося перекриття.
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