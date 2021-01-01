Вихованець «Волині» дебютував за французький клуб у матчі проти ПСЖ





Матч відбувся 7 серпня, - пише



Кухаревич вийшов на поле на 80 хв, замінивши Тузгара. Молодий українець за свою команду не відзначився. У підсумку «Труа» мінімально поступився — 1:2.



Нагадаємо: Микола Кухаревич у попередньому сезоні виступав за ФК «Рух», в влітку 2021 року перейшов до французького «Труа». Попри те, що перехід мав відбутися 1 липня, у день 20-річчя форварда, до Франції Микола прибув пізніше, оскільки відновлювався після травми. Фактично відразу гравець був офіційно представлений публіці.

Молодий форвард фактично відразу почав тренуватися з новою командою. За «Труа» він дебютував у товариському матчі проти «Анже», у якому команда зазнала розгромної поразки 0:3.



А вже 28 липня Кухаревич уперше вийшов у стартовому складі у спарингу проти ФК «Метц», відзначившись голом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український нападник, уродженець Рівненщини Микола Кухаревич, який розпочинав професійну кар'єру у "Волині", дебютував за клуб «Труа» в матчі 1-го туру Ліги 1 проти ПСЖ.Матч відбувся 7 серпня, - пише Спорт на районі Кухаревич вийшов на поле на 80 хв, замінивши Тузгара. Молодий українець за свою команду не відзначився. У підсумку «Труа» мінімально поступився — 1:2.Нагадаємо: Микола Кухаревич у попередньому сезоні виступав за ФК «Рух», в влітку 2021 року перейшов до французького «Труа». Попри те, що перехід мав відбутися 1 липня, у день 20-річчя форварда, до Франції Микола прибув пізніше, оскільки відновлювався після травми. Фактично відразу гравець був офіційно представлений публіці.Молодий форвард фактично відразу почав тренуватися з новою командою. За «Труа» він дебютував у товариському матчі проти «Анже», у якому команда зазнала розгромної поразки 0:3.А вже 28 липня Кухаревич уперше вийшов у стартовому складі у спарингу проти ФК «Метц», відзначившись голом.

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