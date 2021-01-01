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Клуб з ОАЕ не дозволив Реброву стати головним тренером збірної України

Клуб з ОАЕ не дозволив Реброву стати головним тренером збірної України
Еміратський клуб Аль-Айн не відпускає головного тренера команди Сергія Реброва на аналогічну посаду в збірній України.

Як повідомляє UAE Sport News з посиланням на журналіста Амера Абдуллу, Аль-Айн не дав УАФ дозволу підписати контракт з 47-річним фахівцем, - пише Кореспондент.

Зазначимо, що раніше в ЗМІ стверджувалося, що Ребров вже розірвав угоду з Аль-Айном і найближчим часом буде представлений в ролі нового менеджера національної команди.

Очікувалося, що це станеться на Виконкомі УАФ, який відбудеться в понеділок, 9 серпня.

Раніше Мирон Маркевич заявив, що Сергій Ребров очолить збірну України.

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Теги: футбол, Україна, Ребров
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