Клуб з ОАЕ не дозволив Реброву стати головним тренером збірної України





Як повідомляє UAE Sport News з посиланням на журналіста Амера Абдуллу, Аль-Айн не дав УАФ дозволу підписати контракт з 47-річним фахівцем, - пише



Зазначимо, що раніше в ЗМІ стверджувалося, що Ребров вже розірвав угоду з Аль-Айном і найближчим часом буде представлений в ролі нового менеджера національної команди.



Очікувалося, що це станеться на Виконкомі УАФ, який відбудеться в понеділок, 9 серпня.



Раніше Мирон Маркевич заявив, що Сергій Ребров очолить збірну України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Еміратський клуб Аль-Айн не відпускає головного тренера команди Сергія Реброва на аналогічну посаду в збірній України.Як повідомляє UAE Sport News з посиланням на журналіста Амера Абдуллу, Аль-Айн не дав УАФ дозволу підписати контракт з 47-річним фахівцем, - пише Кореспондент. Зазначимо, що раніше в ЗМІ стверджувалося, що Ребров вже розірвав угоду з Аль-Айном і найближчим часом буде представлений в ролі нового менеджера національної команди.Очікувалося, що це станеться на Виконкомі УАФ, який відбудеться в понеділок, 9 серпня.Раніше Мирон Маркевич заявив, що Сергій Ребров очолить збірну України.

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