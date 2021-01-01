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Арсен Мірзоян влаштував пікнік для вихованців волинського дитбудинку. ФОТО

Арсен Мірзоян влаштував пікнік для вихованців волинського дитбудинку. ФОТО
Відомий артист Арсен Мірзоян організував пікнік для вихованців притулку для дітей служби у справах дітей Волинської облдержадміністрації у місті Рожище.

Про це співак написав на своїй сторінці у фейсбуці.

"Звітуємо з пікніка! Дякую керівництву будинку і особисто Леоніду Романовичу за людяність", - написав Арсен Мірзоян.

Також він подякував за допомогу Aндрію Чернишу. На фото, опррилюднених на сторінці Мірзояна, діти смакують стравами, приготованими на BBQ. Самого Арсена Мірзояна на фото немає.


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Теги: Рожище, Арсен Мірзоян
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