Арсен Мірзоян влаштував пікнік для вихованців волинського дитбудинку. ФОТО

Відомий артист Арсен Мірзоян організував пікнік для вихованців притулку для дітей служби у справах дітей Волинської облдержадміністрації у місті Рожище.Про це співак написав на своїй сторінці у фейсбуці."Звітуємо з пікніка! Дякую керівництву будинку і особисто Леоніду Романовичу за людяність", - написав Арсен Мірзоян.Також він подякував за допомогу Aндрію Чернишу. На фото, опррилюднених на сторінці Мірзояна, діти смакують стравами, приготованими на BBQ. Самого Арсена Мірзояна на фото немає.