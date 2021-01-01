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9 серпня на Волині: гортаючи календар

9 серпня на Волині: гортаючи календар
День народження 9 серпня у журналіста, начальника відділу зв'язків з громадськістю ВНУ імені Лесі Українки Андрія Мошкуна (на фото).

Також особисте свято сьогодні відзначає головни лікар Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Леся Карпюк, громадська активістка Оксана Лойко, журналіст Тетяна Ізотова.

Вітаємо її зі святом та бажаємо міцного здоров'я, любові й достатку.

Іменинники сьогодні – Миколи. Зичимо їм радості від життя й удачі на щодень.

Сьогодні, 9 серпня, у світі відзначають Міжнародний день корінних народів світу, а віряни вшановують пам'ять християнського святого Пантелеймона.

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