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Юні волиняни створюють мультики. ВІДЕО

Юні волиняни створюють мультики. ВІДЕО
Підлітки з Волині створюють мультики про історію сіл, які нещодавно приєднались до Луцької тергромади. Забороль, Княгининок, Жидичин і Боголюби відтепер матимуть анімацію, створену жителями цих сіл.

Про це Суспільному розповів луцький мультиплікатор Леонід Тивонюк.

Працюють з дітьми художниця Мар’я Гвоздєва-Тивонюк та аніматор Леонід Тивонюк.

Перед тим, як розпочати створення мультфільму, діти та наставники досліджували історію, легенди, різні перекази чотирьох сіл, а після того опановували технічну частину створення мультиків, - розповідає Леонід Тивонюк.

Учасники анімаційної майстерні діляться на команди, кожна з яких отримує завдання створити декілька секунд відео. "Спочатку ми з пластиліну ліпили фон для мультфільму, декорації, а потім самих героїв", - розповідає учасник анімаційної студії Михайло Кравчук.

Кожну секунду діти знімають по 12 кадрів, щоб зняти 2 секунди відео, мають зробити 24 кадри. Кожну рухому деталь потрібно переміщувати в усіх кадрах на 1-2 міліметри. "Це доволі складно, але ми з цим справились", - каже учасник анімаційної майстерні Григорій Панасюк.

У селі Боголюби за основу мультфільму взяли легенду про походження назви села. Ніби у пана, який їхав через село зламалася карета - відлетіло колесо. Місцеві жителі допомогли його відремонтувати, нагодували та напоїли мандрівника. І він сказав, що тут живуть добрі люди, і їх Бог любить. Від цього і пішла назва села, - розповідає легенду учасниця анімаційної майстерні Юлія Пелюх.

Після того, як діти знімуть усі кадри для мультфільму, його змонтують та додадуть звук. У Боголюбах озвучку зроблять учасники театральної студії, яка діє у Будинку культури, розповів Леонід Тивонюк. Презентація мультиплікації відбудеться у серпні в рамках мандрівного фестивалю "З Родинного джерела", розповіла Суспільному керівниця департаменту культури Тетяна Гнатів.

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Теги: мультфільми, Волинь
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