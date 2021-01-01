Юні волиняни створюють мультики. ВІДЕО

Підлітки з Волині створюють мультики про історію сіл, які нещодавно приєднались до Луцької тергромади. Забороль, Княгининок, Жидичин і Боголюби відтепер матимуть анімацію, створену жителями цих сіл.Про це Суспільному розповів луцький мультиплікатор Леонід Тивонюк.Працюють з дітьми художниця Мар’я Гвоздєва-Тивонюк та аніматор Леонід Тивонюк.Перед тим, як розпочати створення мультфільму, діти та наставники досліджували історію, легенди, різні перекази чотирьох сіл, а після того опановували технічну частину створення мультиків, - розповідає Леонід Тивонюк.Учасники анімаційної майстерні діляться на команди, кожна з яких отримує завдання створити декілька секунд відео. "Спочатку ми з пластиліну ліпили фон для мультфільму, декорації, а потім самих героїв", - розповідає учасник анімаційної студії Михайло Кравчук.Кожну секунду діти знімають по 12 кадрів, щоб зняти 2 секунди відео, мають зробити 24 кадри. Кожну рухому деталь потрібно переміщувати в усіх кадрах на 1-2 міліметри. "Це доволі складно, але ми з цим справились", - каже учасник анімаційної майстерні Григорій Панасюк.У селі Боголюби за основу мультфільму взяли легенду про походження назви села. Ніби у пана, який їхав через село зламалася карета - відлетіло колесо. Місцеві жителі допомогли його відремонтувати, нагодували та напоїли мандрівника. І він сказав, що тут живуть добрі люди, і їх Бог любить. Від цього і пішла назва села, - розповідає легенду учасниця анімаційної майстерні Юлія Пелюх.Після того, як діти знімуть усі кадри для мультфільму, його змонтують та додадуть звук. У Боголюбах озвучку зроблять учасники театральної студії, яка діє у Будинку культури, розповів Леонід Тивонюк. Презентація мультиплікації відбудеться у серпні в рамках мандрівного фестивалю "З Родинного джерела", розповіла Суспільному керівниця департаменту культури Тетяна Гнатів.