Олімпіада-2020 завершилася: Україна - в ТОП-20 за загальною кількістю нагород
Сьогодні, 21:07
В Токіо завершилися змагання Ігор ХХХІІ Олімпіади, які тривали на спортивних аренах з 23 липня по 8 серпня. Українські спортсмени на них здобули 19 медалей.
Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України.
Відтак, Україна офіційно посіла 44 місце серед 206 країн-учасниць, й стала 16-тою за загальною кількістю здобутих нагород.
153 спортсмена, які вийшли на старт, вибороли 19 олімпійських медалей (1 золоту, 6 срібних та 12 бронзових) для України.
Ще 23 українця зупинились буквально в кроці від п'єдесталу, посівши 4-6 місця у фінальних змаганнях.
У НОК констатують, що українці суттєво перевершили результат Ріо-де-Жанейро-2016, коли було здобуто 11 олімпійських медалей (2 золоті, 4 срібних та 5 бронзових нагород), незважаючи на те, що команда була представлена більшою кількістю атлетів (206).
Українські медалісти Ігор ХХХІІ Олімпіади:
"Золото"
- Жан Беленюк (греко-римська боротьба, 87 кг)
"Срібло"
- Михайло Романчук (плавання, 1500 м вільним стилем)
- Парвіз Насібов (греко-римська боротьба, 67 кг)
- Анжеліка Терлюга (карате, до 55 кг)
- Людмила Лузан та Анастасія Четверікова (веслування на байдарках і каное, каное-двійка, 500 м)
- Олександр Хижняк (бокс, до 75 кг)
- Олена Старікова (велоспорт-трек, спринт)
"Бронза"
- Дар'я Білодід (дзюдо, 48 кг)
- Ігор Рейзлін (фехтування, шпага)
- Олена Костевич та Олег Омельчук (кульова стрільба, мікст)
- Михайло Романчук (плавання, 800 метрів вільним стилем)
- Еліна Світоліна (теніс)
- Алла Черкасова (жіноча боротьба, 68 кг)
- Ірина Коляденко (жіноча боротьба, 62 кг)
- Марта Федіна та Анастасія Савчук (артистичне плавання, дует)
- Людмила Лузан (веслування на байдарках і каное, каное-одиночка, 200 м)
- Станіслав Горуна (карате, до 75 кг)
- Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Марта Федіна, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно (артистичне плавання, група)
- Ярослава Магучіх (легка атлетика, стрибки у висоту).
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Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України.
Відтак, Україна офіційно посіла 44 місце серед 206 країн-учасниць, й стала 16-тою за загальною кількістю здобутих нагород.
153 спортсмена, які вийшли на старт, вибороли 19 олімпійських медалей (1 золоту, 6 срібних та 12 бронзових) для України.
Ще 23 українця зупинились буквально в кроці від п'єдесталу, посівши 4-6 місця у фінальних змаганнях.
У НОК констатують, що українці суттєво перевершили результат Ріо-де-Жанейро-2016, коли було здобуто 11 олімпійських медалей (2 золоті, 4 срібних та 5 бронзових нагород), незважаючи на те, що команда була представлена більшою кількістю атлетів (206).
Українські медалісти Ігор ХХХІІ Олімпіади:
"Золото"
- Жан Беленюк (греко-римська боротьба, 87 кг)
"Срібло"
- Михайло Романчук (плавання, 1500 м вільним стилем)
- Парвіз Насібов (греко-римська боротьба, 67 кг)
- Анжеліка Терлюга (карате, до 55 кг)
- Людмила Лузан та Анастасія Четверікова (веслування на байдарках і каное, каное-двійка, 500 м)
- Олександр Хижняк (бокс, до 75 кг)
- Олена Старікова (велоспорт-трек, спринт)
"Бронза"
- Дар'я Білодід (дзюдо, 48 кг)
- Ігор Рейзлін (фехтування, шпага)
- Олена Костевич та Олег Омельчук (кульова стрільба, мікст)
- Михайло Романчук (плавання, 800 метрів вільним стилем)
- Еліна Світоліна (теніс)
- Алла Черкасова (жіноча боротьба, 68 кг)
- Ірина Коляденко (жіноча боротьба, 62 кг)
- Марта Федіна та Анастасія Савчук (артистичне плавання, дует)
- Людмила Лузан (веслування на байдарках і каное, каное-одиночка, 200 м)
- Станіслав Горуна (карате, до 75 кг)
- Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Марта Федіна, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно (артистичне плавання, група)
- Ярослава Магучіх (легка атлетика, стрибки у висоту).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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