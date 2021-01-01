Олімпіада-2020 завершилася: Україна - в ТОП-20 за загальною кількістю нагород





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Відтак, Україна офіційно посіла 44 місце серед 206 країн-учасниць, й стала 16-тою за загальною кількістю здобутих нагород.



153 спортсмена, які вийшли на старт, вибороли 19 олімпійських медалей (1 золоту, 6 срібних та 12 бронзових) для України.



Ще 23 українця зупинились буквально в кроці від п'єдесталу, посівши 4-6 місця у фінальних змаганнях.



У НОК констатують, що українці суттєво перевершили результат Ріо-де-Жанейро-2016, коли було здобуто 11 олімпійських медалей (2 золоті, 4 срібних та 5 бронзових нагород), незважаючи на те, що команда була представлена більшою кількістю атлетів (206).





Українські медалісти Ігор ХХХІІ Олімпіади:



"Золото"



- Жан Беленюк (греко-римська боротьба, 87 кг)



"Срібло"



- Михайло Романчук (плавання, 1500 м вільним стилем)



- Парвіз Насібов (греко-римська боротьба, 67 кг)



- Анжеліка Терлюга (карате, до 55 кг)



- Людмила Лузан та Анастасія Четверікова (веслування на байдарках і каное, каное-двійка, 500 м)



- Олександр Хижняк (бокс, до 75 кг)



- Олена Старікова (велоспорт-трек, спринт)



"Бронза"



- Дар'я Білодід (дзюдо, 48 кг)



- Ігор Рейзлін (фехтування, шпага)



- Олена Костевич та Олег Омельчук (кульова стрільба, мікст)



- Михайло Романчук (плавання, 800 метрів вільним стилем)



- Еліна Світоліна (теніс)



- Алла Черкасова (жіноча боротьба, 68 кг)



- Ірина Коляденко (жіноча боротьба, 62 кг)



- Марта Федіна та Анастасія Савчук (артистичне плавання, дует)



- Людмила Лузан (веслування на байдарках і каное, каное-одиночка, 200 м)



- Станіслав Горуна (карате, до 75 кг)



- Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Марта Федіна, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно (артистичне плавання, група)



- Ярослава Магучіх (легка атлетика, стрибки у висоту).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Токіо завершилися змагання Ігор ХХХІІ Олімпіади, які тривали на спортивних аренах з 23 липня по 8 серпня. Українські спортсмени на них здобули 19 медалей.Про це повідомля є пресслужба Національного олімпійського комітету України.Відтак, Україна офіційно посіла 44 місце серед 206 країн-учасниць, й стала 16-тою за загальною кількістю здобутих нагород.153 спортсмена, які вийшли на старт, вибороли 19 олімпійських медалей (1 золоту, 6 срібних та 12 бронзових) для України.Ще 23 українця зупинились буквально в кроці від п'єдесталу, посівши 4-6 місця у фінальних змаганнях.У НОК констатують, що українці суттєво перевершили результат Ріо-де-Жанейро-2016, коли було здобуто 11 олімпійських медалей (2 золоті, 4 срібних та 5 бронзових нагород), незважаючи на те, що команда була представлена більшою кількістю атлетів (206).Українські медалісти Ігор ХХХІІ Олімпіади:(греко-римська боротьба, 87 кг)(плавання, 1500 м вільним стилем)(греко-римська боротьба, 67 кг)(карате, до 55 кг)та(веслування на байдарках і каное, каное-двійка, 500 м)(бокс, до 75 кг)(велоспорт-трек, спринт)(дзюдо, 48 кг)(фехтування, шпага)та(кульова стрільба, мікст)(плавання, 800 метрів вільним стилем)(теніс)(жіноча боротьба, 68 кг)(жіноча боротьба, 62 кг)та(артистичне плавання, дует)(веслування на байдарках і каное, каное-одиночка, 200 м)(карате, до 75 кг)(артистичне плавання, група)(легка атлетика, стрибки у висоту).

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