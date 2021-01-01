Волинський ліс – що залишимо нащадкам?



Що ж, компенсувати ліс, котрий постійно легально й ні вирубується, настільки постійно, що поки ви читаєте цей рядок, десь пиляється якийсь старезний дуб, дійсно треба. Можна довго сперечатися з президентом, вказуючи на явні прорахунки в цифрах, а можна спробувати допомогти, хто як може. Кілька додаткових дерев на задньому дворі будинка чи поряд із під'їздом, щоб наші діти мали більше кисню. Чи екологічними винаходами, як у Валентина Фречки, котрий створив першу в світі технологію вироблення паперу з опалого листя, а не деревини. Або ж створюючи більше парків, як державною та міськими ініціативами, так і приватними.



Відкритий ринок землі, як би утопічно не це не звучало, дає можливість викупити ділянку і засадити її лісом. Коли в гаманці «однією ділянкою більше, однією менше», чому б не забути про зиск хоча б іноді, заради клімату та поновлення кисневих активів.



Інший варіант - залучення приватних об’єктів і підприємств до відновлення лісів та дерев. Адже це цілком можливо, виділяти невеликі (чи великі) території своєї власності під парк/ліс/просту смугу дерев. У Луцьку, наприклад, житловий район



Беручи приклад з подібних ініціатив забудовників, винахідників, держави, ми можемо діяти самі чи згуртовуючись разом. Щоб убезпечити не стільки себе, скільки наших онуків від тих неприємних перспектив, про які говорить Грета Тунберг і велика кількість фільмів у стилі «Того, що біжить лабіринтом» чи «Шаленого Макса».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мільярд дерев за 3 роки. Таку мету нам поставив президент, провівши певні калькуляторні підрахунки, котрі запевнили його, що 670 висаджених дерев за хвилину щодня протягом трьох років - це реально.Що ж, компенсувати ліс, котрий постійно легально й ні вирубується, настільки постійно, що поки ви читаєте цей рядок, десь пиляється якийсь старезний дуб, дійсно треба. Можна довго сперечатися з президентом, вказуючи на явні прорахунки в цифрах, а можна спробувати допомогти, хто як може. Кілька додаткових дерев на задньому дворі будинка чи поряд із під'їздом, щоб наші діти мали більше кисню. Чи екологічними винаходами, як у, котрий створив першу в світі технологію вироблення паперу з опалого листя, а не деревини. Або ж створюючи більше парків, як державною та міськими ініціативами, так і приватними.Відкритий ринок землі, як би утопічно не це не звучало, дає можливість викупити ділянку і засадити її лісом. Коли в гаманці «однією ділянкою більше, однією менше», чому б не забути про зиск хоча б іноді, заради клімату та поновлення кисневих активів.Інший варіант - залучення приватних об’єктів і підприємств до відновлення лісів та дерев. Адже це цілком можливо, виділяти невеликі (чи великі) території своєї власності під парк/ліс/просту смугу дерев. У Луцьку, наприклад, житловий район «Сімейна фортеця. Гордість» поставив перед собою ціль компенсації лісу, вирубаного недалеко від місця будівництва. У масштабах своїх можливостей забудовник «Сімейна фортеця» вирішив виділити в новому комплексі п'яту частину території саме під парк, а всі зони мікрорайонів озеленити, щоб люди не ходили в парк, а жили в ньому. Звісно, це не замах на відновлення природних зон, боліт і флори з фауною, котрі жили в лісі, але це компенсація рослин, котрі забезпечують нас життєвонеобхідним киснем. І це, як ми бачимо, нескладно зробити, але чомусь на території наведеної в прикладі Волинської області така ініціатива поки що єдина.Беручи приклад з подібних ініціатив забудовників, винахідників, держави, ми можемо діяти самі чи згуртовуючись разом. Щоб убезпечити не стільки себе, скільки наших онуків від тих неприємних перспектив, про які говоритьі велика кількість фільмів у стилі «Того, що біжить лабіринтом» чи «Шаленого Макса».

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