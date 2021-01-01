«Волинь» і «Альянс» зіграли без голів в Сумах
Сьогодні, 22:16
Сьогодні, 8 серпня, у матчі третього туру Першої ліги «Альянс» приймав «Волинь».
Звітне протистояння луцька команда почала майже у тому ж складі, що й поєдинок проти «Поділля»: за винятком того, що у склад повернувся Олександр Мартинюк.
Як повідомляє пресслужба ФК "Волинь", «Хрестоносці» з перших хвилин почали не просто гідно суперничати з «Альянсом», а й переважати опонентів за гольовими моментами.
Уже на в дебюті матчу Максим Войтіховський ледь не повторив свій шалений штрафний першого туру, однак цього разу голкіпер Руслан Єфанов витягнув м’яч з самісінької «дев’ятки» воріт.
Господарі відповіли пострілом вище воріт від В’ячеслава Піднебенного, однак раз за разом гольові можливості виникали саме у волинян.
Зокрема, у середині тайму два хороші постріли повз ворота були від Валерія Сада та Артура Рябова, а Олександр Климець не зумів влучити у ворота, замикаючи на дальній стійці простріл Андрія Ляшенка.
Вибігав у хорошу атаку і Богдан Кобзар, однак захисники зуміли пом’якшити удар для свого голкіпера, а Мартинюк не влучив у ворота з лінії карної зони. Був момент і у «Альянса», однак Олександр Лебеденко з вигідної позицій запустив м’яч вище воріт.
Загалом у цьому матчі підопічні Альберта Шахова віддали супернику володіння м’ячем, однак особливих дивідендів з цього господарі не мали. У другому таймі тиск на ворота «Волині» став дещо відчутнішим. Хороший момент був у Миколи Агапова, який не влучив у рамку, однак і відповідь луцьких футболістів була непоганою, щоправда Климець під час контратаки не поцілив у ближній кут своїм ударом.
На 58-й хвилині «зелено-чорні» мали, мабуть, свій найкращий шанс у цій грі – з флангу «кулястого» викотили в центр карної зони на Станіслава Шарая, однак під удар сміливо кинувся хтось із наших гравців. В подальшому команди рівномірно обмінювалися гольовими шансами – утім, удари «Альянса» не були великою проблемою для Віталія Неділька, а «Хрестоносці» змарнували декілька чудових контратак.
На 77-й хвилині у штрафний майданчик господарів увірвався Назарій Богомаз, якого ззаду підчепили у цьому епізоді – утім, справедливий пенальті арбітр матчу не призначив. Нервова кінцівка поєдинку голів не принесла, тож команди розписали безгольову «мирову».
Приємно, що самовіддача і велике бажання гравців «Волині» залишають команду без поразок після трьох турів сезону. Утім, розслаблятися, знову-таки, немає коли – уже в п’ятницю, 13 червня, підопічні Альберта Шахова у Луцьку приймуть суперників з «Ужгорода».
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Звітне протистояння луцька команда почала майже у тому ж складі, що й поєдинок проти «Поділля»: за винятком того, що у склад повернувся Олександр Мартинюк.
Як повідомляє пресслужба ФК "Волинь", «Хрестоносці» з перших хвилин почали не просто гідно суперничати з «Альянсом», а й переважати опонентів за гольовими моментами.
Уже на в дебюті матчу Максим Войтіховський ледь не повторив свій шалений штрафний першого туру, однак цього разу голкіпер Руслан Єфанов витягнув м’яч з самісінької «дев’ятки» воріт.
Господарі відповіли пострілом вище воріт від В’ячеслава Піднебенного, однак раз за разом гольові можливості виникали саме у волинян.
Зокрема, у середині тайму два хороші постріли повз ворота були від Валерія Сада та Артура Рябова, а Олександр Климець не зумів влучити у ворота, замикаючи на дальній стійці простріл Андрія Ляшенка.
Вибігав у хорошу атаку і Богдан Кобзар, однак захисники зуміли пом’якшити удар для свого голкіпера, а Мартинюк не влучив у ворота з лінії карної зони. Був момент і у «Альянса», однак Олександр Лебеденко з вигідної позицій запустив м’яч вище воріт.
Загалом у цьому матчі підопічні Альберта Шахова віддали супернику володіння м’ячем, однак особливих дивідендів з цього господарі не мали. У другому таймі тиск на ворота «Волині» став дещо відчутнішим. Хороший момент був у Миколи Агапова, який не влучив у рамку, однак і відповідь луцьких футболістів була непоганою, щоправда Климець під час контратаки не поцілив у ближній кут своїм ударом.
На 58-й хвилині «зелено-чорні» мали, мабуть, свій найкращий шанс у цій грі – з флангу «кулястого» викотили в центр карної зони на Станіслава Шарая, однак під удар сміливо кинувся хтось із наших гравців. В подальшому команди рівномірно обмінювалися гольовими шансами – утім, удари «Альянса» не були великою проблемою для Віталія Неділька, а «Хрестоносці» змарнували декілька чудових контратак.
На 77-й хвилині у штрафний майданчик господарів увірвався Назарій Богомаз, якого ззаду підчепили у цьому епізоді – утім, справедливий пенальті арбітр матчу не призначив. Нервова кінцівка поєдинку голів не принесла, тож команди розписали безгольову «мирову».
Приємно, що самовіддача і велике бажання гравців «Волині» залишають команду без поразок після трьох турів сезону. Утім, розслаблятися, знову-таки, немає коли – уже в п’ятницю, 13 червня, підопічні Альберта Шахова у Луцьку приймуть суперників з «Ужгорода».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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