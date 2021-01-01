«Волинь» і «Альянс» зіграли без голів в Сумах





Звітне протистояння луцька команда почала майже у тому ж складі, що й поєдинок проти «Поділля»: за винятком того, що у склад повернувся Олександр Мартинюк.



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Уже на в дебюті матчу Максим Войтіховський ледь не повторив свій шалений штрафний першого туру, однак цього разу голкіпер Руслан Єфанов витягнув м’яч з самісінької «дев’ятки» воріт.



Господарі відповіли пострілом вище воріт від В’ячеслава Піднебенного, однак раз за разом гольові можливості виникали саме у волинян.



Зокрема, у середині тайму два хороші постріли повз ворота були від Валерія Сада та Артура Рябова, а Олександр Климець не зумів влучити у ворота, замикаючи на дальній стійці простріл Андрія Ляшенка.



Вибігав у хорошу атаку і Богдан Кобзар, однак захисники зуміли пом’якшити удар для свого голкіпера, а Мартинюк не влучив у ворота з лінії карної зони. Був момент і у «Альянса», однак Олександр Лебеденко з вигідної позицій запустив м’яч вище воріт.



Загалом у цьому матчі підопічні Альберта Шахова віддали супернику володіння м’ячем, однак особливих дивідендів з цього господарі не мали. У другому таймі тиск на ворота «Волині» став дещо відчутнішим. Хороший момент був у Миколи Агапова, який не влучив у рамку, однак і відповідь луцьких футболістів була непоганою, щоправда Климець під час контратаки не поцілив у ближній кут своїм ударом.



На 58-й хвилині «зелено-чорні» мали, мабуть, свій найкращий шанс у цій грі – з флангу «кулястого» викотили в центр карної зони на Станіслава Шарая, однак під удар сміливо кинувся хтось із наших гравців. В подальшому команди рівномірно обмінювалися гольовими шансами – утім, удари «Альянса» не були великою проблемою для Віталія Неділька, а «Хрестоносці» змарнували декілька чудових контратак.



На 77-й хвилині у штрафний майданчик господарів увірвався Назарій Богомаз, якого ззаду підчепили у цьому епізоді – утім, справедливий пенальті арбітр матчу не призначив. Нервова кінцівка поєдинку голів не принесла, тож команди розписали безгольову «мирову».



Приємно, що самовіддача і велике бажання гравців «Волині» залишають команду без поразок після трьох турів сезону. Утім, розслаблятися, знову-таки, немає коли – уже в п’ятницю, 13 червня, підопічні Альберта Шахова у Луцьку приймуть суперників з «Ужгорода».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 8 серпня, у матчі третього туру Першої ліги «Альянс» приймав «Волинь».Звітне протистояння луцька команда почала майже у тому ж складі, що й поєдинок проти «Поділля»: за винятком того, що у склад повернувсяЯк повідомляє пресслужба ФК "Волинь", «Хрестоносці» з перших хвилин почали не просто гідно суперничати з «Альянсом», а й переважати опонентів за гольовими моментами.Уже на в дебюті матчуледь не повторив свій шалений штрафний першого туру, однак цього разу голкіпервитягнув м’яч з самісінької «дев’ятки» воріт.Господарі відповіли пострілом вище воріт від, однак раз за разом гольові можливості виникали саме у волинян.Зокрема, у середині тайму два хороші постріли повз ворота були відта, ане зумів влучити у ворота, замикаючи на дальній стійці прострілВибігав у хорошу атаку і, однак захисники зуміли пом’якшити удар для свого голкіпера, а Мартинюк не влучив у ворота з лінії карної зони. Був момент і у «Альянса», однакз вигідної позицій запустив м’яч вище воріт.Загалом у цьому матчі підопічнівіддали супернику володіння м’ячем, однак особливих дивідендів з цього господарі не мали. У другому таймі тиск на ворота «Волині» став дещо відчутнішим. Хороший момент був у, який не влучив у рамку, однак і відповідь луцьких футболістів була непоганою, щоправда Климець під час контратаки не поцілив у ближній кут своїм ударом.На 58-й хвилині «зелено-чорні» мали, мабуть, свій найкращий шанс у цій грі – з флангу «кулястого» викотили в центр карної зони на, однак під удар сміливо кинувся хтось із наших гравців. В подальшому команди рівномірно обмінювалися гольовими шансами – утім, удари «Альянса» не були великою проблемою для, а «Хрестоносці» змарнували декілька чудових контратак.На 77-й хвилині у штрафний майданчик господарів увірвався Назарій Богомаз, якого ззаду підчепили у цьому епізоді – утім, справедливий пенальті арбітр матчу не призначив. Нервова кінцівка поєдинку голів не принесла, тож команди розписали безгольову «мирову».Приємно, що самовіддача і велике бажання гравців «Волині» залишають команду без поразок після трьох турів сезону. Утім, розслаблятися, знову-таки, немає коли – уже в п’ятницю, 13 червня, підопічні Альберта Шахова у Луцьку приймуть суперників з «Ужгорода».

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