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У луцькому парку гості «Бандерштату» припаркувувалися прямо на газоні.ФОТО

У луцькому парку гості «Бандерштату» припаркувувалися прямо на газоні.ФОТО
7 серпня у Луцьку на території центрального парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки водії припаркували свої автівки на зеленій зоні. Це зафіксували камери Центру безпеки.

Автомобілі були припарковані у різних частинах парку. Про це повідомляє у Фейсбуці департамент муніципальної варти Луцької міської ради.

Інспекторами департаменту муніципальної варти було притягнено до адміністративної відповідальності усіх власників та водіїв транспортних засобів за ч.1 ст.122 КУпАП п.15.10 "є" ПДР. за, що передбачена відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 340 грн.

«Звертаємось до лучан та гостей міста, що днями відвідують Бандерштат не знищувати зелені насадження, адже парк - зелена зона, а не місце для парковки.
Сподіваємось, що водії, все ж таки, будуть шанобливіше ставитись до стану зелених зон парку. Бо, ні для кого не секрет, що охайність наших територій зачасту залежить від нас самих!» – закликають у дописі представники муніципальної варти Луцька.

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Теги: паркування, парк, муніципальна варта
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