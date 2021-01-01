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Україна перейде в режим «без паперів» через три місяці - Шмигаль

Україна перейде в режим «без паперів» через три місяці - Шмигаль
Повний перехід всіх публічних державних послуг в режим «paperless» в Україні закінчиться через три місяці, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Україна перейде в режим"без паперів " через три місяці. Цього тижня президент Володимир Зеленський підписав закон про переведення всіх публічних послуг в онлайн. Жоден державний орган не зможе більше вимагати паперової довідки, оскільки вся інформація буде міститися в електронних реєстрах", - написав Шмигаль у Фейсбуці в неділю.

Він зазначив, що перехід у режим "без паперів" допоможе збільшити кількість публічних електронних послуг і мінімізувати корупційну складову під час їх отримання.

"Мінцифри активно працює над автоматизацією послуг, щоб виключити вплив людського фактора на ухвалення рішень", - наголосив прем'єр.

Як повідомлялося, 15 липня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект про особливості надання електронних публічних послуг (про режим "без паперів", paperless).

Документ визначає поняття електронних публічних послуг, автоматичного режиму та особливості механізму їх надання та спрямований на подолання законодавчих перешкод у їх наданні.

Так, якщо закон для отримання публічної послуги потребує подання документів та/або інформації, що міститься в національних електронних інформаційних ресурсах, такі документи та інформація не подаються, а замість цього зазначаються відомості, необхідні для надання публічної послуги.

6 серпня президент України Володимир Зеленський підписав закон про переведення всіх публічних державних послуг у режим "paperless"

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Теги: Шмигаль, онлайн послуги
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