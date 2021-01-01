МОЗ пропонує скоротити інтервал між двома дозами вакцини від коронавірусу





Про це сказав головний санітарний лікар країни Ігор Кузін. За його словами, ефективність скорочення інтервалів підтвердили наукові дослідження, повідомляє



Що стосується вакцини CoronaVac, то зараз в Україні використовується проміжок у 28 днів. Рекомендують скоротити цей період між введенням доз вакцини до 14 днів.



Кузін підкреслив, що в багатьох країнах щеплення цією вакциною проводяться з інтервалом у 14 днів.



При цьому, каже він, для CoronaVac, за останніми даними досліджень, ефективність становить 83%.



Раніше у МОЗ рекомендували щеплення другою дозою вакцини робити в такі терміни:



Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 – 28 днів;

CoronaVac/Sinovac Biotech – 28 днів;

Oxford/AstraZeneca – 12 тижнів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров’я рекомендує скоротити терміни між введенням першої і другої доз вакцини від коронавірусу заради того, щоб швидше вакцинувати населення.Про це сказав головний санітарний лікар країни. За його словами, ефективність скорочення інтервалів підтвердили наукові дослідження, повідомляє Радіо Свобода Що стосується вакцини CoronaVac, то зараз в Україні використовується проміжок у 28 днів. Рекомендують скоротити цей період між введенням доз вакцини до 14 днів.Кузін підкреслив, що в багатьох країнах щеплення цією вакциною проводяться з інтервалом у 14 днів.При цьому, каже він, для CoronaVac, за останніми даними досліджень, ефективність становить 83%.Раніше у МОЗ рекомендували щеплення другою дозою вакцини робити в такі терміни:Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 – 28 днів;CoronaVac/Sinovac Biotech – 28 днів;Oxford/AstraZeneca – 12 тижнів.

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