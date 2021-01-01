10-річному хлопчику з Любомля на пересадку нирки потрібні 60 тисяч євро: вдалося зібрати менше половини

Іван Кондзіровський, якому всього 10 років, вже рік перебуває на гемодіалізі.



Рік тому у хлопчика відмовили нирки. Про це говорить мама хлопчика Світлана Кондзіровська. Пише "







Увесь цей час батьки усіма зусиллями шукали виходи, їздили не в одну країну обстежуватись, різними методами лікувались. Але з‘ясували лише те, що це не підлягає лікуванню.



В результаті Іванко повноцінно не росте та фізично не розвивається. Не може ходити в школу з однолітками, адже через діагноз в усьому обмежений. Батьки забули, що таке нормальний та спокійний сон. На жаль, хлопчику багато чого вже довелося пережити на свій маленький вік.



«Прошу - не будьте байдужими. Ми слізно просимо про допомогу, щоб подарувати повноцінне життя Вані. Боляче дивитись в його оченята, які сповнені щирістю та бажанням жити. Ми рятували сина самотужки доки могли, однак лікування коштовне і стало нам не під силу. А показники, на жаль, із кожним днем погіршуються.



Враховуючи складну ситуацію із діагнозом, допомогти погодилися лікарі з Варшави.



Розуміючи скільки у цьому світі біди та горя, ми відтягували цей момент до останнього. Однак, ми вичерпали усі свої ресурси і потребуємо допомоги», — говорить мама хлопчика.



Нині Іванко потребує пересадки нирки, що коштує надзвичайно дорого - близько 60 тисяч євро.



Вже завдяки небайдужим людям вдалося зібрати 40% від необхідної суми.



«Сумно усвідомлювати, що людське життя може мати ціну. У нашому випадку ця ціна близько 60 тисяч євро, частина з яких завдяки вашій підтримці у нас вже є. Немає слів, аби висловити подяку за вашу небайдужість», — говорить мама хлопчика.



Реквізити:

Номер карти Приватбанку – 4149 4991 4069 0486 (Кондзіровська С. В.)

Номер рахунку – 26208679949870



Валютна карта - 4246 7101 4098 9633 VISA ( Кондзіровський І.І.)



Номер рахунку до карти PLN (для злотих) - 48 1050 1520 1000 0092 7275 8419



Номер рахунку EUR (для євро) - 61 1050 1520 1000 0092 7275 8476 (Kondzirovskyi Ivan)





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Маленький любомльчанин, якому всього 10 років, вже рік перебуває на гемодіалізі.Рік тому у хлопчика відмовили нирки. Про це говорить мама хлопчика. Пише " Район.Іваничі ". Причиною є генетичний збій, перші прояви якого виявили 5 років тому. Через збій ураження зазнали печінка та нирки. Через те, що у сина не працюють органи детоксикації, організм отруюється.Увесь цей час батьки усіма зусиллями шукали виходи, їздили не в одну країну обстежуватись, різними методами лікувались. Але з‘ясували лише те, що це не підлягає лікуванню.В результаті Іванко повноцінно не росте та фізично не розвивається. Не може ходити в школу з однолітками, адже через діагноз в усьому обмежений. Батьки забули, що таке нормальний та спокійний сон. На жаль, хлопчику багато чого вже довелося пережити на свій маленький вік.«Прошу - не будьте байдужими. Ми слізно просимо про допомогу, щоб подарувати повноцінне життя Вані. Боляче дивитись в його оченята, які сповнені щирістю та бажанням жити. Ми рятували сина самотужки доки могли, однак лікування коштовне і стало нам не під силу. А показники, на жаль, із кожним днем погіршуються.Враховуючи складну ситуацію із діагнозом, допомогти погодилися лікарі з Варшави.Розуміючи скільки у цьому світі біди та горя, ми відтягували цей момент до останнього. Однак, ми вичерпали усі свої ресурси і потребуємо допомоги», — говорить мама хлопчика.Нині Іванко потребує пересадки нирки, що коштує надзвичайно дорого - близько 60 тисяч євро.Вже завдяки небайдужим людям вдалося зібрати 40% від необхідної суми.«Сумно усвідомлювати, що людське життя може мати ціну. У нашому випадку ця ціна близько 60 тисяч євро, частина з яких завдяки вашій підтримці у нас вже є. Немає слів, аби висловити подяку за вашу небайдужість», — говорить мама хлопчика.Реквізити:Номер картиНомер рахунку –Валютна карта -Номер рахунку до карти PLN (для злотих) -Номер рахунку EUR (для євро) -

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