У Ковелі заплатять 30 тисяч гривень за найкращі бізнес проєкти
Сьогодні, 02:28
Ковельський міськрайонний центр зайнятості, Центр розвитку підприємництва, оголошує конкурс на кращий бізнес-проект у сфері малого та середнього підприємництва, переможці якого отримають грошову винагороду в сумі 30 000 грн.
Про це повідомляє проКовель.
Мета конкурсу – виявлення найперспективніших бізнес-проектів.
У конкурсі можуть брати участь суб’єкти малого та середнього підприємництва (фізичні, юридичні особи), зареєстровані у встановленому порядку на території Ковельської териториальної громади.
До участі в конкурсному відборі допускаються Бізнес-проекти учасників за різними напрямками діяльності.
Учасники конкурсу мають право подати на конкурсний відбір один бізнес-проект.
Конкурсні роботи оцінюватимуться за такими критеріями: оригінальність та обґрунтованість ідеї, соціальна значущість, термін окупності, створення/збереження робочих місць, рівень (розмір) заробітної плати.
Охочим взяти участь у конкурсі необхідно подати бізнес-проект для відбору до 28 серпня 2021 року.
Документи на участь в конкурсі приймаються центром зайнятості в робочі дні.
Нагородження переможців буде приурочено до урочистих заходів з нагоди святкування Дня підприємця в місті Ковелі(5 вересня 2021року).
Додаткову інформацію щодо Конкурсу можна отримати в Центрі розвитку підприємництва при Ковельському міськрайонному центрі зайнятості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє проКовель.
Мета конкурсу – виявлення найперспективніших бізнес-проектів.
У конкурсі можуть брати участь суб’єкти малого та середнього підприємництва (фізичні, юридичні особи), зареєстровані у встановленому порядку на території Ковельської териториальної громади.
До участі в конкурсному відборі допускаються Бізнес-проекти учасників за різними напрямками діяльності.
Учасники конкурсу мають право подати на конкурсний відбір один бізнес-проект.
Конкурсні роботи оцінюватимуться за такими критеріями: оригінальність та обґрунтованість ідеї, соціальна значущість, термін окупності, створення/збереження робочих місць, рівень (розмір) заробітної плати.
Охочим взяти участь у конкурсі необхідно подати бізнес-проект для відбору до 28 серпня 2021 року.
Документи на участь в конкурсі приймаються центром зайнятості в робочі дні.
Нагородження переможців буде приурочено до урочистих заходів з нагоди святкування Дня підприємця в місті Ковелі(5 вересня 2021року).
Додаткову інформацію щодо Конкурсу можна отримати в Центрі розвитку підприємництва при Ковельському міськрайонному центрі зайнятості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Ковелі заплатять 30 тисяч гривень за найкращі бізнес проєкти
Сьогодні, 02:28
Україна перейде в режим «без паперів» через три місяці - Шмигаль
Сьогодні, 00:30
9 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Волинь» і «Альянс» зіграли без голів в Сумах
08 серпень, 22:16