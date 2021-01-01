У Ковелі заплатять 30 тисяч гривень за найкращі бізнес проєкти



Про це



Мета конкурсу – виявлення найперспективніших бізнес-проектів.



У конкурсі можуть брати участь суб’єкти малого та середнього підприємництва (фізичні, юридичні особи), зареєстровані у встановленому порядку на території Ковельської териториальної громади.



До участі в конкурсному відборі допускаються Бізнес-проекти учасників за різними напрямками діяльності.



Учасники конкурсу мають право подати на конкурсний відбір один бізнес-проект.



Конкурсні роботи оцінюватимуться за такими критеріями: оригінальність та обґрунтованість ідеї, соціальна значущість, термін окупності, створення/збереження робочих місць, рівень (розмір) заробітної плати.



Охочим взяти участь у конкурсі необхідно подати бізнес-проект для відбору до 28 серпня 2021 року.



Документи на участь в конкурсі приймаються центром зайнятості в робочі дні.



Нагородження переможців буде приурочено до урочистих заходів з нагоди святкування Дня підприємця в місті Ковелі(5 вересня 2021року).



Додаткову інформацію щодо Конкурсу можна отримати в Центрі розвитку підприємництва при Ковельському міськрайонному центрі зайнятості.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельський міськрайонний центр зайнятості, Центр розвитку підприємництва, оголошує конкурс на кращий бізнес-проект у сфері малого та середнього підприємництва, переможці якого отримають грошову винагороду в сумі 30 000 грн.Про це повідомляє проКовель.Мета конкурсу – виявлення найперспективніших бізнес-проектів.У конкурсі можуть брати участь суб’єкти малого та середнього підприємництва (фізичні, юридичні особи), зареєстровані у встановленому порядку на території Ковельської териториальної громади.До участі в конкурсному відборі допускаються Бізнес-проекти учасників за різними напрямками діяльності.Учасники конкурсу мають право подати на конкурсний відбір один бізнес-проект.Конкурсні роботи оцінюватимуться за такими критеріями: оригінальність та обґрунтованість ідеї, соціальна значущість, термін окупності, створення/збереження робочих місць, рівень (розмір) заробітної плати.Охочим взяти участь у конкурсі необхідно подати бізнес-проект для відбору до 28 серпня 2021 року.Документи на участь в конкурсі приймаються центром зайнятості в робочі дні.Нагородження переможців буде приурочено до урочистих заходів з нагоди святкування Дня підприємця в місті Ковелі(5 вересня 2021року).Додаткову інформацію щодо Конкурсу можна отримати в Центрі розвитку підприємництва при Ковельському міськрайонному центрі зайнятості.

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