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У Ковелі заплатять 30 тисяч гривень за найкращі бізнес проєкти

У Ковелі заплатять 30 тисяч гривень за найкращі бізнес проєкти
Ковельський міськрайонний центр зайнятості, Центр розвитку підприємництва, оголошує конкурс на кращий бізнес-проект у сфері малого та середнього підприємництва, переможці якого отримають грошову винагороду в сумі 30 000 грн.
Про це повідомляє проКовель.

Мета конкурсу – виявлення найперспективніших бізнес-проектів.

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти малого та середнього підприємництва (фізичні, юридичні особи), зареєстровані у встановленому порядку на території Ковельської териториальної громади.

До участі в конкурсному відборі допускаються Бізнес-проекти учасників за різними напрямками діяльності.

Учасники конкурсу мають право подати на конкурсний відбір один бізнес-проект.

Конкурсні роботи оцінюватимуться за такими критеріями: оригінальність та обґрунтованість ідеї, соціальна значущість, термін окупності, створення/збереження робочих місць, рівень (розмір) заробітної плати.

Охочим взяти участь у конкурсі необхідно подати бізнес-проект для відбору до 28 серпня 2021 року.

Документи на участь в конкурсі приймаються центром зайнятості в робочі дні.

Нагородження переможців буде приурочено до урочистих заходів з нагоди святкування Дня підприємця в місті Ковелі(5 вересня 2021року).

Додаткову інформацію щодо Конкурсу можна отримати в Центрі розвитку підприємництва при Ковельському міськрайонному центрі зайнятості.

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