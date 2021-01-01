Деякі громади Волині отримали субвенцію з держбюджету на ЦНАПи та Інтернет: список





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Частина громад отримала перші транші коштів. Додаємо перелік громад, які отримали кошти на ЦНАП та інтернет субвенцію.



У 2021 році субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості, спрямована для:



Шацької громади — 670 тисяч гривень;



Самарівської громади — 310 тисяч гривень;



Голобської громади — 140 тисяч гривень;



Любешівської громади — 117 тисяч гривень;



Локачинської громади — 69 тисяч гривень;



Устилузької громади — 78 тисяч гривень;



Маневицької громади — 858,75 тисяч гривень;

Прилісненської громади — 77,915 тисяч гривень;



Затурцівської громади — 30 тисяч гривень;



Боратинської громади — 127,284 тисяч гривень.



Стосовно розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг, то її отримають:



Берестечківська громада — 818,678 тисяч гривень;



Вишнівська громада — 186 тисяч гривень;



Головненська громада — 1 816,669 тисяч гривень;



Зимнівська громада — 228,902 тисяч гривень;



Ковельська громада — 264 тисяч гривень;



Литовезька громада — 6 614,024 тисяч гривень;



Нововолинська громада — 264 тисяч гривень;



Смідинська громада — 1 948,279 тисяч гривень;



Цуманська громада — 350 тисяч гривень;



Шацька громада — 2 270,702 тисяч гривень.

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