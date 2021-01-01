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Долар та євро впали в ціні: курс валют у Луцьку на 9 серпня

Долар та євро впали в ціні: курс валют у Луцьку на 9 серпня
Курс долара у Луцьку станом на 9 серпня 2021 року такий: купівля – 26.724, а продаж – 26.998.

Євро при купівлі становить – 31.428, продажу – 31.428.

Курс російського рубля: купівля – 0.325, продаж – 0.376.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.561, продаж – 7.163.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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