Долар та євро впали в ціні: курс валют у Луцьку на 9 серпня
Сьогодні, 09:17
Курс долара у Луцьку станом на 9 серпня 2021 року такий: купівля – 26.724, а продаж – 26.998.
Євро при купівлі становить – 31.428, продажу – 31.428.
Курс російського рубля: купівля – 0.325, продаж – 0.376.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.561, продаж – 7.163.
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Євро при купівлі становить – 31.428, продажу – 31.428.
Курс російського рубля: купівля – 0.325, продаж – 0.376.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.561, продаж – 7.163.
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