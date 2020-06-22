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Розшукали безвісти зниклу 81-річну волинянку

Розшукали безвісти зниклу 81-річну волинянку
На Волині знайшли безвісти зниклу 81-річну Бортник Марію Григорівну, жительку села Куликовичі Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Нагадаємо, жінка в ніч з 5 по 6 серпня пішла з дому у невідомому напрямку, де знаходилася - невідомо.

Станом на ранок 9 серпня пенсіонерку розшукали. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

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Теги: розшук, Луцький район, поліція
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