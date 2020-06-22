Розшукали безвісти зниклу 81-річну волинянку
Сьогодні, 09:40
На Волині знайшли безвісти зниклу 81-річну Бортник Марію Григорівну, жительку села Куликовичі Луцького району.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Нагадаємо, жінка в ніч з 5 по 6 серпня пішла з дому у невідомому напрямку, де знаходилася - невідомо.
Станом на ранок 9 серпня пенсіонерку розшукали. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Нагадаємо, жінка в ніч з 5 по 6 серпня пішла з дому у невідомому напрямку, де знаходилася - невідомо.
Станом на ранок 9 серпня пенсіонерку розшукали. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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