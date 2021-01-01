Намагався сховатися: у Луцьку спіймали хлопця з 12 пакетиками наркотиків

У Луцьку ТОРівці виявили в 23-річного чоловіка 12 пакетів із наркотичною речовиною.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Вчора, 8 серпня, близько 18-ї години, патрульні з роти тактико-оперативного реагування на вулиці Електроапаратній виявили трьох осіб, які, побачивши поліцейських, пришвидшили ходу та намагалися сховатися. Цими діями вони викликали підозру.Відповідно до ст.34 Закону України "Про Національну поліцію", ТОРівці застосували до них превентивний захід - поверхневу перевірку. Під час якої у 23-річного чоловіка виявили 12 поліетиленових пакетиків із порошкоподібною речовиною білого кольору, ззовні схожою на наркотичну.На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.