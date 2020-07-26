На Світязі врятували неповнолітніх, яких віднесло на катамарані далеко від берега

Вчора, 8 серпня, о 13:07 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що на озері Світязь Шацького району на Волині потребують допомоги шестеро відпочивальників.Про це інформує ГУ ДСНС у Волинській області.Через сильний вітер, що раптово здійнявся на озері, трьох юнаків (мешканців міста Ківерці) віднесло на катамарані далеко від берега, ще троє відпочивальників на байдарці через велику хвилю перекинулись у воду. На щастя, веслувальники були в рятувальних жилетах.Для надання допомоги людям вирушили водолази-рятувальники Шацького відділення ГУ ДСНС у Волинській області на моторному човні. О 13:40 рятувальну операцію завершили, людей доправили до берега, від медичної допомоги вони відмовились. З юнаками (віком від 16-17 років) провели профілактичну бесіду щодо небезпеки виходу на воду на катамарані без рятувальних жилетів.