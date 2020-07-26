На Світязі врятували неповнолітніх, яких віднесло на катамарані далеко від берега
Сьогодні, 10:01
Вчора, 8 серпня, о 13:07 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що на озері Світязь Шацького району на Волині потребують допомоги шестеро відпочивальників.
Про це інформує ГУ ДСНС у Волинській області.
Через сильний вітер, що раптово здійнявся на озері, трьох юнаків (мешканців міста Ківерці) віднесло на катамарані далеко від берега, ще троє відпочивальників на байдарці через велику хвилю перекинулись у воду. На щастя, веслувальники були в рятувальних жилетах.
Для надання допомоги людям вирушили водолази-рятувальники Шацького відділення ГУ ДСНС у Волинській області на моторному човні. О 13:40 рятувальну операцію завершили, людей доправили до берега, від медичної допомоги вони відмовились. З юнаками (віком від 16-17 років) провели профілактичну бесіду щодо небезпеки виходу на воду на катамарані без рятувальних жилетів.
Фото - ілюстративне
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Про це інформує ГУ ДСНС у Волинській області.
Через сильний вітер, що раптово здійнявся на озері, трьох юнаків (мешканців міста Ківерці) віднесло на катамарані далеко від берега, ще троє відпочивальників на байдарці через велику хвилю перекинулись у воду. На щастя, веслувальники були в рятувальних жилетах.
Для надання допомоги людям вирушили водолази-рятувальники Шацького відділення ГУ ДСНС у Волинській області на моторному човні. О 13:40 рятувальну операцію завершили, людей доправили до берега, від медичної допомоги вони відмовились. З юнаками (віком від 16-17 років) провели профілактичну бесіду щодо небезпеки виходу на воду на катамарані без рятувальних жилетів.
Фото - ілюстративне
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