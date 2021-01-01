Не були вакциновані: на Волині за добу на коронавірус захворіло 2 людей
Сьогодні, 10:24
Станом на 9 серпня на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 2 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це йдеться на сайті ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти СOVID-19.
Також за добу:
Одужало (осіб) – 1,
Летальних випадків (осіб) –0.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 62,
методом ІФА (осіб) – 16,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 24.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 2 хворих:
Ківерцівська ТГ – 1
Підгайцівська ТГ – 1
За весь час пандемії в області:
захворіло (осіб) – 62 340 (з них дітей – 3222 та медичних працівників – 3634),
одужало (осіб) – 61 067 (з них дітей – 3215 та медичних працівників – 3601),
летальних випадків (осіб) – 1 205 (з них медичних працівників – 29).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 265 533,
методом ІФА (осіб) – 179 582.
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Про це йдеться на сайті ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти СOVID-19.
Також за добу:
Одужало (осіб) – 1,
Летальних випадків (осіб) –0.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 62,
методом ІФА (осіб) – 16,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 24.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 2 хворих:
Ківерцівська ТГ – 1
Підгайцівська ТГ – 1
За весь час пандемії в області:
захворіло (осіб) – 62 340 (з них дітей – 3222 та медичних працівників – 3634),
одужало (осіб) – 61 067 (з них дітей – 3215 та медичних працівників – 3601),
летальних випадків (осіб) – 1 205 (з них медичних працівників – 29).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 265 533,
методом ІФА (осіб) – 179 582.
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