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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Не були вакциновані: на Волині за добу на коронавірус захворіло 2 людей

Не були вакциновані: на Волині за добу на коронавірус захворіло 2 людей
Станом на 9 серпня на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 2 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це йдеться на сайті ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».

За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти СOVID-19.

Також за добу:
Одужало (осіб) – 1,
Летальних випадків (осіб) –0.

Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 62,
методом ІФА (осіб) – 16,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 24.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 2 хворих:

Ківерцівська ТГ – 1
Підгайцівська ТГ – 1

За весь час пандемії в області:
захворіло (осіб) – 62 340 (з них дітей – 3222 та медичних працівників – 3634),
одужало (осіб) – 61 067 (з них дітей – 3215 та медичних працівників – 3601),
летальних випадків (осіб) – 1 205 (з них медичних працівників – 29).

Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 265 533,
методом ІФА (осіб) – 179 582.


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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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