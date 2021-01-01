Не були вакциновані: на Волині за добу на коронавірус захворіло 2 людей





Про це йдеться на сайті



За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти СOVID-19.



Також за добу:

Одужало (осіб) – 1,

Летальних випадків (осіб) –0.



Здійснили тестувань за добу:

методом ПЛР (осіб) – 62,

методом ІФА (осіб) – 16,

експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 24.



Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:



Луцький район – 2 хворих:



Ківерцівська ТГ – 1

Підгайцівська ТГ – 1



За весь час пандемії в області:

захворіло (осіб) – 62 340 (з них дітей – 3222 та медичних працівників – 3634),

одужало (осіб) – 61 067 (з них дітей – 3215 та медичних працівників – 3601),

летальних випадків (осіб) – 1 205 (з них медичних працівників – 29).



Здійснили тестувань всього:

методом ПЛР (осіб) – 265 533,

методом ІФА (осіб) – 179 582.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 9 серпня на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 2 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.Про це йдеться на сайті ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ» За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти СOVID-19.Також за добу:Одужало (осіб) – 1,Летальних випадків (осіб) –0.Здійснили тестувань за добу:методом ПЛР (осіб) – 62,методом ІФА (осіб) – 16,експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 24.Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:Ківерцівська ТГ – 1Підгайцівська ТГ – 1За весь час пандемії в області:захворіло (осіб) – 62 340 (з них дітей – 3222 та медичних працівників – 3634),одужало (осіб) – 61 067 (з них дітей – 3215 та медичних працівників – 3601),летальних випадків (осіб) – 1 205 (з них медичних працівників – 29).Здійснили тестувань всього:методом ПЛР (осіб) – 265 533,методом ІФА (осіб) – 179 582.

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