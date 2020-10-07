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Як зрозуміти, що вакцинація не допомогла: симптоми зараження

Як зрозуміти, що вакцинація не допомогла: симптоми зараження
Сьогодні вакцинація від коронавірусу є єдиним ефективним способом боротьби з коронавірусною інфекцією - про це твердять науковці всього світу. Про це пише УНІАН.

На сьогодні рівень заражень коронавірусом у світі дуже високий, проте кількість госпіталізацій і смертей, завдяки компанії з вакцинації, істотно знижується. Разом з тим не можна повністю виключати ймовірність зараження COVID-19 навіть після двох щеплень.

Лікарі стверджують, що реакція людини на вакцину залежить від ряду факторів. Серед них: вік, стать, прийом ліків, особливості харчування, загальний стан здоров'я, рівень стресу.

Це означає, що деякі люди можуть не мати достатньо сильної імунної відповіді на вакцину. Вони всі можуть бути схильні до захворювання COVID-19 при контакті з вірусом, хоча його реальні шанси невеликі.

"Люди повинні знати, що все ще можуть заразитися коронавірусом після двох доз вакцини, і з великою ймовірністю відчути себе при цьому "трохи застудженим", - стверджують дослідники після вивчення симптомів COVID ZOE, пише Medikforum з посиланням на Express.

Науковці, які відстежують за допомогою додатка тисячі ознак коронавірусу, констатують, що є п'ять симптомів зараження, які є найбільш поширеними у повністю вакцинованих людей:

головний біль;
нежить;
чхання;
хворе горло;
втрата нюху.
Задишка і лихоманка стали тепер більш рідкісними ознаками COVID-19, підкреслюють дослідники. Крім того, постійний кашель "більше не є головним показником наявності інфекції".

Науковці додатково зазначили, що люди, які були вакциновані, а потім дали позитивний результат на COVID-19, частіше повідомляли про чхання як про ознаку вірусу в порівнянні з невакцинованими. Вони рекомендують проходити тестування на коронавірус при будь-якій підозрі на те, що трапилося зараження.

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Теги: вакцина, ВООЗ, штами, коронавірус
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