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У Кривому Розі чоловік підірвав у дворі гранату: постраждало 3 поліцейських. ФОТО

У Кривому Розі чоловік підірвав у дворі гранату: постраждало 3 поліцейських. ФОТО
У Кривому Розі вчора надвечір невідомий чоловік підірвав гранату. Внаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 61-річний чоловік, який підірвав гранату, та троє поліцейських.

На місце негайно виїхали екіпажі патрульних поліцейських, поліцейських роти ТОР, а також слідчо-оперативна група, вибухотехніки та військовослужбовці Нацгвардії, повідомляє патрульна поліція України.

Чоловіка, який у руках тримав предмет, схожий на гранату, виявили на лавочці, неподалік магазину.

"Небезпека загрожувала мешканцям сусідніх багатоповерхівок, оскільки усе відбувалося у дворі житлового будинку. У таких ситуаціях головне діяти злагоджено, професійно і рішуче. Адже ніколи не знаєш, якої миті, що може зробити зловмисник, і які наслідки це матиме", - йдеться у повідомленні.

Найперше поліцейські негайно оточили територію задля забезпечення безпеки громадян. Далі — шляхом перемовин вмовили чоловіка віддати ймовірну гранату, яку він тримав у руках.

Однак він був налаштований рішуче й одразу ж дістав із кишені ще одну, ймовірно, гранату, та витягнув запобіжне кільце. Протягом 20 хвилин поліцейські та нацгвардійці намагалися встановити контакт з чоловіком і робили все можливе, щоб запобігти трагедії. Однак правопорушник не зважав, якоїсь миті він кинув гранату й вона вибухнула.

Громадянин отримав тяжкі тілесні ушкодження. Лікарі надали йому першу медичну допомогу та шпиталізували. Поранення від вибуху також отримали троє патрульних роти ТОР. Їм було надано необхідну медичну допомога.

Обставини події з'ясовуються.

У Кривому Розі чоловік підірвав у дворі гранату: постраждало 3 поліцейських. ФОТО
У Кривому Розі чоловік підірвав у дворі гранату: постраждало 3 поліцейських. ФОТО
У Кривому Розі чоловік підірвав у дворі гранату: постраждало 3 поліцейських. ФОТО
У Кривому Розі чоловік підірвав у дворі гранату: постраждало 3 поліцейських. ФОТО

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Теги: Кривий Ріг, патрульна допомога, граната
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