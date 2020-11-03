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Двоє волинян у дворі будинку побили чоловіка і «підрізали» телефон

Двоє волинян у дворі будинку побили чоловіка і «підрізали» телефон
У Ковелі минулої п’ятниці близько 22:00 години двоє чоловіків напали на чоловіка у дворі будинку, спричинили тілесні ушкодження та відкрито викрали мобільний телефон і пів тисячі гривень.

Про це інформують у пресслужбі поліції Волинської області.

Співробітники відділу кримінальної поліції Ковельського районного управління поліції оперативно встановили причетність до скоєння злочину 35-річного житель Ковеля та 37-річного жителя району.

Обох їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм оголосили про підозру у скоєному злочині. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.

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Теги: напад, розбійний напад, Ковель, волиняни, грабіж, поліція, повідомили про підозру
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