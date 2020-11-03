Двоє волинян у дворі будинку побили чоловіка і «підрізали» телефон

У Ковелі минулої п’ятниці близько 22:00 години двоє чоловіків напали на чоловіка у дворі будинку, спричинили тілесні ушкодження та відкрито викрали мобільний телефон і пів тисячі гривень.Про це інформують у пресслужбі поліції Волинської області.Співробітники відділу кримінальної поліції Ковельського районного управління поліції оперативно встановили причетність до скоєння злочину 35-річного житель Ковеля та 37-річного жителя району.Обох їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм оголосили про підозру у скоєному злочині. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.