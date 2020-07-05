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Луцький священник розповів, коли дитину потрібно починати приводити до церкви

Луцький священник розповів, коли дитину потрібно починати приводити до церкви
Настоятель луцького храму святої великомучениці Катерини Юрій Близнюк вважає, що дитину починати приводити до церкви потрібно якомога раніше – одразу після хрещення.

Про це він сказав у програмі «Духовна абетка» 4 серпня на 12 каналі.

Крім того, каже він, наскільки комфортно дитина почуватиме себе у церкві – залежить від виховання у сім’ї.

«Дитину охрестили – і дитина входить разом зі своїми батьками у християнське життя. У першу чергу це є виховання у сім’ї. Ну і, звичайно, батьки змалечку водять дитину до церкви, виробляючи в неї навичку. Дитина ще не свідома, маленька, але перебуває в певній духовній атмосфері. І волею-неволею це з віком дає свої позитивні плоди», – пояснює священник.

«Діти, яких батьки змалечку водять на причастя до храму, комфортно і добре себе почувають у церкві – як у себе вдома. І чим раніше сім’я це починає робити, тим швидше дитина адаптовуватиметься у храмі. Коли ж роблять це дуже рідко, то, звичайно, нове місце, нові люди насторожують і лякають дитину», – додає Юрій Близнюк.

Фото - ілюстративне

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Теги: священник, поради, церква, дитина
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