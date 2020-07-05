Луцький священник розповів, коли дитину потрібно починати приводити до церкви
Сьогодні, 11:35
Настоятель луцького храму святої великомучениці Катерини Юрій Близнюк вважає, що дитину починати приводити до церкви потрібно якомога раніше – одразу після хрещення.
Про це він сказав у програмі «Духовна абетка» 4 серпня на 12 каналі.
Крім того, каже він, наскільки комфортно дитина почуватиме себе у церкві – залежить від виховання у сім’ї.
«Дитину охрестили – і дитина входить разом зі своїми батьками у християнське життя. У першу чергу це є виховання у сім’ї. Ну і, звичайно, батьки змалечку водять дитину до церкви, виробляючи в неї навичку. Дитина ще не свідома, маленька, але перебуває в певній духовній атмосфері. І волею-неволею це з віком дає свої позитивні плоди», – пояснює священник.
«Діти, яких батьки змалечку водять на причастя до храму, комфортно і добре себе почувають у церкві – як у себе вдома. І чим раніше сім’я це починає робити, тим швидше дитина адаптовуватиметься у храмі. Коли ж роблять це дуже рідко, то, звичайно, нове місце, нові люди насторожують і лякають дитину», – додає Юрій Близнюк.
Фото - ілюстративне
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Про це він сказав у програмі «Духовна абетка» 4 серпня на 12 каналі.
Крім того, каже він, наскільки комфортно дитина почуватиме себе у церкві – залежить від виховання у сім’ї.
«Дитину охрестили – і дитина входить разом зі своїми батьками у християнське життя. У першу чергу це є виховання у сім’ї. Ну і, звичайно, батьки змалечку водять дитину до церкви, виробляючи в неї навичку. Дитина ще не свідома, маленька, але перебуває в певній духовній атмосфері. І волею-неволею це з віком дає свої позитивні плоди», – пояснює священник.
«Діти, яких батьки змалечку водять на причастя до храму, комфортно і добре себе почувають у церкві – як у себе вдома. І чим раніше сім’я це починає робити, тим швидше дитина адаптовуватиметься у храмі. Коли ж роблять це дуже рідко, то, звичайно, нове місце, нові люди насторожують і лякають дитину», – додає Юрій Близнюк.
Фото - ілюстративне
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Коментарі 1
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