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Ковбаса і сигарети: на Волині зупинили ВАЗ, напакований краденими речима

Ковбаса і сигарети: на Волині зупинили ВАЗ, напакований краденими речима
Волинські патрульні спільно з працівниками карного розшуку виявили осіб, які, ймовірно, причетні до ряду крадіжок. Про це йдеться на сторінці правоохоронців у Facebook.

У суботу вночі, під час спільного патрулювання із працівниками карного розшуку, волинські патрульні виявили автомобіль ВАЗ 2101, який підходив під орієнтування. А саме, особи, які пересуваються вказаним транспортним засобом, можуть бути причетні до низки крадіжок.

Автомобіль зупинили у селі Милуші, а під час проведення поверхневої перевірки виявили сумку з інструментами, харчовими продуктами та грошовими коштами.

На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
Ковбаса і сигарети: на Волині зупинили ВАЗ, напакований краденими речима

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Теги: Ковель, ВАЗ, патрульні, крадіжка
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