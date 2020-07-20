Ковбаса і сигарети: на Волині зупинили ВАЗ, напакований краденими речима
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Волинські патрульні спільно з працівниками карного розшуку виявили осіб, які, ймовірно, причетні до ряду крадіжок. Про це йдеться на сторінці правоохоронців у Facebook.
У суботу вночі, під час спільного патрулювання із працівниками карного розшуку, волинські патрульні виявили автомобіль ВАЗ 2101, який підходив під орієнтування. А саме, особи, які пересуваються вказаним транспортним засобом, можуть бути причетні до низки крадіжок.
Автомобіль зупинили у селі Милуші, а під час проведення поверхневої перевірки виявили сумку з інструментами, харчовими продуктами та грошовими коштами.
На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
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У суботу вночі, під час спільного патрулювання із працівниками карного розшуку, волинські патрульні виявили автомобіль ВАЗ 2101, який підходив під орієнтування. А саме, особи, які пересуваються вказаним транспортним засобом, можуть бути причетні до низки крадіжок.
Автомобіль зупинили у селі Милуші, а під час проведення поверхневої перевірки виявили сумку з інструментами, харчовими продуктами та грошовими коштами.
На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
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