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На Волині зареєструють національний рекорд України

На Волині зареєструють національний рекорд України
22 серпня у Ковелі відбудеться реєстрація національного рекорду України – «Найвищий в Україні бронзовий пам’ятник Тарасу Шевченку».

Про це «Ковель media» повідомила ковельчанка Ольга Яренчук, яка є ініціаторкою звернення до Національного реєстру рекордів України щодо реєстрації нового досягнення. Вона запрошує на захід ковельчан та гостей міста.

Час реєстрації буде повідомлено згодом.

В акції-лотереї «Зробим Рекорд України РАЗОМ» взяли участь небайдужі люди, серед яких буде розіграно мною виготовлена ікона з бісеру «Господь Вседержитель» (Ручна робота. Техніка ткацтво)

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Теги: національний рекорд України, пам'ятник Тарасу Шевченку, Ковель
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