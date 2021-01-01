На Волині зареєструють національний рекорд України





Про це Ольга Яренчук, яка є ініціаторкою звернення до Національного реєстру рекордів України щодо реєстрації нового досягнення. Вона запрошує на захід ковельчан та гостей міста.



Час реєстрації буде повідомлено згодом.



В акції-лотереї «Зробим Рекорд України РАЗОМ» взяли участь небайдужі люди, серед яких буде розіграно мною виготовлена ікона з бісеру «Господь Вседержитель» (Ручна робота. Техніка ткацтво)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22 серпня у Ковелі відбудеться реєстрація національного рекорду України – «Найвищий в Україні бронзовий пам’ятник Тарасу Шевченку».Про це «Ковель media» повідомила ковельчанка, яка є ініціаторкою звернення до Національного реєстру рекордів України щодо реєстрації нового досягнення. Вона запрошує на захід ковельчан та гостей міста.Час реєстрації буде повідомлено згодом.В акції-лотереї «Зробим Рекорд України РАЗОМ» взяли участь небайдужі люди, серед яких буде розіграно мною виготовлена ікона з бісеру «Господь Вседержитель» (Ручна робота. Техніка ткацтво)

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