У Луцьку пасажирка авто, за кермом якого була п'яна водійка, хотіла підкупити патрульних

Волинським патрульним пропонували неправомірні вигоди, аби уникнути відповідальності.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Вчор, 8 серпня, під час патрулювання у місті Ковелі, близько 1-ї години ночі патрульні виявили порушення ПДР водієм Toyota RAV4.Під час перевірки документів керманич не пред'явив свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Окрім цього, поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Кермувальник пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події. Результат 1,99 проміле, що майже в 10 разів перевищує допустиму норму.Під час оформлення адмінматеріалів, аби уникнути відповідальності, водій неодноразово пропонував поліцейським неправомірну вигоду в сумі 1000 гривень. Патрульні попереджали керманича про кримінальну відповідальність за такі дії, однак чоловік на них не реагував і поклав грошові кошти на капот службового автомобіля.Цього ж дня, під час патрулювання на вулиці Львівській, що у Луцьку, поліцейські виявили автомобіль Nissan Micra, у якого був пошкоджений бампер. Інспектори зупинили вказаний транспортний засіб, а під час спілкування з водійкою виявили у неї ознаки алкогольного сп’яніння. Жінка пройшла огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці зупинки у присутності свідків. Результат – 1,80 проміле, що у 9 разів перевищує допустиму норму.Під час складання адміністративних матеріалів, пасажирка автомобіля пропонувала поліцейським неправомірну вигоду за непритягнення до відповідальності керманички. Патрульні неодноразово попереджали громадянку про кримінальну відповідальність, однак вона не відреагувала та лишила грошові кошти у службовому автомобілі.У всіх випадках патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу та складали адміністративні матеріали, відповідно до вчинених порушень.