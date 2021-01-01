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Показали, як працює тимчасовий міст на Львівщині. ВІДЕО

Показали, як працює тимчасовий міст на Львівщині. ВІДЕО
У селі Гайок, що на Львівщині, від суботи, 7 серпня, запрацював тимчасовий міст.

Ним можуть проїжджати автомобілі, автобуси та невеликі вантажівки, йдеться в сюжеті 12 каналу.

Рух великогабаритних автівок обмежують арки, встановлені з обох сторін. Увесь транспорт проїжджає через переправу почергово.

Крім того, вже розпочалась підготовка до капітального ремонту та реконструкції основного мосту шириною 13 метрів з пішохідними доріжками та зовнішнім освітленням.

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Теги: міст, Львівщина, Луцьк-Львів
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