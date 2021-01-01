Показали, як працює тимчасовий міст на Львівщині. ВІДЕО





Ним можуть проїжджати автомобілі, автобуси та невеликі вантажівки, йдеться в сюжеті



Рух великогабаритних автівок обмежують арки, встановлені з обох сторін. Увесь транспорт проїжджає через переправу почергово.



Крім того, вже розпочалась підготовка до капітального ремонту та реконструкції основного мосту шириною 13 метрів з пішохідними доріжками та зовнішнім освітленням.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Гайок, що на Львівщині, від суботи, 7 серпня, запрацював тимчасовий міст.Ним можуть проїжджати автомобілі, автобуси та невеликі вантажівки, йдеться в сюжеті 12 каналу. Рух великогабаритних автівок обмежують арки, встановлені з обох сторін. Увесь транспорт проїжджає через переправу почергово.Крім того, вже розпочалась підготовка до капітального ремонту та реконструкції основного мосту шириною 13 метрів з пішохідними доріжками та зовнішнім освітленням.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію