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Повторив долю Флойда: у Польщі спалахнули протести після смерті чоловіка, затриманого поліцією

Повторив долю Флойда: у Польщі спалахнули протести після смерті чоловіка, затриманого поліцією
У Любліні декілька сотень людей вийшли на протести під будівлю управління поліції. Причиною стало те, що напередодні після затримання силовиками помер 32-річний чоловік, інформує 24 канал.

У будівлю поліції летіли яйця і каміння, коктейлі Молотова, поруч палали сміттєві баки. Внаслідок сутичок силовиків із мітингарями десятки людей затримали.

Інцидент трапився 6 серпня рано вранці. Поліцейські приїхали на виклик щодо агресивного чоловіка. Він начебто кидався камінням у вікна будинку і був під дією наркотиків.

На відео, яке оприлюднили у мережі, видно, як чоловіка вклали на газон. Зверху над ним сидять поліцейські, а затриманий всіляко пручається. Згодом його "пакують" у поліцейське авто.

Згодом стало відомо, що невдовзі після затримання чоловік помер. Через це у Любліні спершу в мережі, а потім і на вулицях, прокотилася хвиля обурень.

У неділю 8 серпня перед районним штабом поліції у Любліні зібралися близько 200 осіб. Деякі з мітингувальників принесли свічки, які запалили перед відділом поліції. Люди скандували "вбивці" і вимагали справедливого розслідування інциденту.

Пізно ввечері натовп із 30 осіб почав штурмувати вхід до будівлі. Поліцейські застосували до них сльозогінний газ. У відповідь демонстранти почали кидати пляшки у поліцейських та будівлю.

У суботу поліція з Нижньої Сілезії відреагувала на інцидент, повідомивши деталі затримання. Там розповіли, що офіцери з Любліна о 6 ранку поїхали на виклик щодо агресивного чоловіка, яки кидав каміння у вікна будівель.

Мати чоловіка зателефонувала за номером швидкої допомоги, повідомивши поліцію, що її син зловживає наркотиками. Чоловік, за розповіддю силовиків, не реагував на накази, був дуже агресивним та схвильованим. Через його поведінку на нього одягли наручники. Згідно з поясненнями поліції, потім чоловіка передали медикам. "Приблизно через 2 години після того, як його транспортували до лікарні, черговий частини отримав повідомлення про те, що чоловік помер.

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Теги: Польща, смерть, поліція, затримання, протести
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