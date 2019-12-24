Волинянка заплатить три тисячі за спалювання трави

7 серпня під час рейду на території Підгайцівськаої територіальної громади у селі Веснянка волинські рятувальники виявили факт випалювання сухої трави місцевої жителькою. Про це інформують у пресслужбі ДСНС на Волині.На 45-річну жінку склали адміністративний протокол за 1 частиною статті 77/1, що тягне за собою накладання штрафу у розмірі 3060 гривень.Громадянку змусили загасити вогонь і роз’яснили, що продукти горіння сухої рослинності створюють загрозу для здоров’я громадян та загрозу для пожежної безпеки екосистем.