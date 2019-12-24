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Волинянка заплатить три тисячі за спалювання трави

Волинянка заплатить три тисячі за спалювання трави
7 серпня під час рейду на території Підгайцівськаої територіальної громади у селі Веснянка волинські рятувальники виявили факт випалювання сухої трави місцевої жителькою. Про це інформують у пресслужбі ДСНС на Волині.

На 45-річну жінку склали адміністративний протокол за 1 частиною статті 77/1, що тягне за собою накладання штрафу у розмірі 3060 гривень.

Громадянку змусили загасити вогонь і роз’яснили, що продукти горіння сухої рослинності створюють загрозу для здоров’я громадян та загрозу для пожежної безпеки екосистем.

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Теги: ДСНС, штраф, волинянка, паління трави
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