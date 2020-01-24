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У Дніпрі в аквапарку загинула дитина

У Дніпрі в аквапарку загинула дитина
Хлопчик, який загинув в аквапарку в Дніпрі, прийшов розважатися з матір'ю та хрещеним. У воді дитину помітив рятувальник. Витягнув його і разом із медиком надавав допомогу. Проте марно.

Поліцейські вивчають відео з камер спостереження, щоб з'ясувати обставини трагедії, розповіла Gazeta.ua начальниця відділу комунікації обласної поліції Анна Старчевська.

"Хлопчик начебто стрибнув, і йому стало зле. Але для того, щоб підтвердити цю інформацію, нам потрібні відео з камер спостереження. І тоді вже ми говоритимемо про те, чи дійсно йому стало зле, чи він потонув. Також ми чекаємо результатів судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті та можливих тілесних ушкоджень. Мати була на території аквапарку. Вона каже, що відійшла від місця, де перебувала дитина. Але поки що рано говорити про кваліфікацію та відкриття кримінальної справи стосовно неї", - розповіла Анна Старчевська.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Справу розслідують як умисне вбивство з приміткою "нещасний випадок".

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Теги: аквапарк, Дніпро, смерть, дитина
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