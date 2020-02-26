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На Львівщині легковик врізався в автобус з пасажирами, є травмовані

На Львівщині легковик врізався в автобус з пасажирами, є травмовані
На Львівщині внаслідок зіткнення автобуса з автомобілем травмовані шестеро осіб.

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 9 серпня, о 07.20 на вулиці Драгоманова у місті Кам’янка-Бузька Львівського району, інформує ГУНП у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Мазда», 44-річний мешканець Львова, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з пасажирським автобусом «Еталон» сполученням «Стриганка - Львів», за кермом якого перебував 40-річний мешканець одного з сіл Львівського району.

Водія «Мазди» та п’ятьох пасажирів автобуса віком від 37 до 68 років, мешканців Львівського району, з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Їхні діагнози уточнюються.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

На Львівщині легковик врізався в автобус з пасажирами, є травмовані

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Теги: Львівщина, аварія, автобус
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