На Львівщині легковик врізався в автобус з пасажирами, є травмовані

На Львівщині внаслідок зіткнення автобуса з автомобілем травмовані шестеро осіб.Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 9 серпня, о 07.20 на вулиці Драгоманова у місті Кам’янка-Бузька Львівського району, інформує ГУНП у Львівській області.Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Мазда», 44-річний мешканець Львова, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з пасажирським автобусом «Еталон» сполученням «Стриганка - Львів», за кермом якого перебував 40-річний мешканець одного з сіл Львівського району.Водія «Мазди» та п’ятьох пасажирів автобуса віком від 37 до 68 років, мешканців Львівського району, з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Їхні діагнози уточнюються.Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.Правоохоронці встановлюють обставини події.