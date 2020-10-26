До Києва приїде Ангела Меркель – ЗМІ
Сьогодні, 13:02
Канцлер Німеччини Ангела Меркель приїде до Києва. Вона проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.
Попередньо узгоджена дата візиту - 22 серпня.
За словами співрозмовника, головною буде зустріч Зеленського і Меркель. Втім, теми переговорів поки невідомі.
Зазначимо, це може бути тема "Північного потоку-2", який, як прогнозують в Росії, добудують за декілька тижнів.
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Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.
Попередньо узгоджена дата візиту - 22 серпня.
За словами співрозмовника, головною буде зустріч Зеленського і Меркель. Втім, теми переговорів поки невідомі.
Зазначимо, це може бути тема "Північного потоку-2", який, як прогнозують в Росії, добудують за декілька тижнів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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