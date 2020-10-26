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До Києва приїде Ангела Меркель – ЗМІ

До Києва приїде Ангела Меркель – ЗМІ
Канцлер Німеччини Ангела Меркель приїде до Києва. Вона проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

Попередньо узгоджена дата візиту - 22 серпня.

За словами співрозмовника, головною буде зустріч Зеленського і Меркель. Втім, теми переговорів поки невідомі.

Зазначимо, це може бути тема "Північного потоку-2", який, як прогнозують в Росії, добудують за декілька тижнів.

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Теги: Ангела Меркель, візит, Київ, Володимир Зеленський
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