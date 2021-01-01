Волинські футболістки посіли друге місце у Вищій лізі чемпіонату України

У другому турі Вищої ліги чемпіонату України з футболу серед жінок команда із Володимира-Волинського "Ладомир" за підсумками ігор посіла друге місце у турнірній таблиці.Про це повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту облдержадміністрації.У чемпіонаті було зіграно п’ять поєдинків другого туру.За підсумками другого туру футбольна команда "Ладомир" посіла друге місце у турнірній таблиці другого туру Вищої ліги чемпіонату України з футболу серед жінок. Команда з Волині "Ладомир" зіграла з командою "Пантери" з Умані та виборола перемогу з рахунком 7:2.У першому турі чемпіонату України з футболу серед жінок, команда Володимир-Волинського здобула перемогу у матчі з командою Ковалівки "Колос", з рахунком 1:0.