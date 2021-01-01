вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські футболістки посіли друге місце у Вищій лізі чемпіонату України

Волинські футболістки посіли друге місце у Вищій лізі чемпіонату України
У другому турі Вищої ліги чемпіонату України з футболу серед жінок команда із Володимира-Волинського "Ладомир" за підсумками ігор посіла друге місце у турнірній таблиці.

Про це повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту облдержадміністрації.

У чемпіонаті було зіграно п’ять поєдинків другого туру.

За підсумками другого туру футбольна команда "Ладомир" посіла друге місце у турнірній таблиці другого туру Вищої ліги чемпіонату України з футболу серед жінок. Команда з Волині "Ладомир" зіграла з командою "Пантери" з Умані та виборола перемогу з рахунком 7:2.

У першому турі чемпіонату України з футболу серед жінок, команда Володимир-Волинського здобула перемогу у матчі з командою Ковалівки "Колос", з рахунком 1:0.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: футболістки, спортсменки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Нафтогаз» запропонував клієнтам новий тариф для оплати блакитного палива взимку: ціна і умови
Сьогодні, 13:40
Волинські футболістки посіли друге місце у Вищій лізі чемпіонату України
Сьогодні, 13:25
До Києва приїде Ангела Меркель – ЗМІ
Сьогодні, 13:02
На Львівщині легковик врізався в автобус з пасажирами, є травмовані
Сьогодні, 13:00
Влетів у паркан: у Луцьку вантажівка на швидкості ледве не збила пішоходів. ФОТО
Сьогодні, 12:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Нафтогаз» запропонував клієнтам новий тариф для оплати блакитного палива взимку: ціна і умови
Сьогодні, 13:40
 0
Волинські футболістки посіли друге місце у Вищій лізі чемпіонату України
Сьогодні, 13:25
 0
До Києва приїде Ангела Меркель – ЗМІ
Сьогодні, 13:02
 0
На Львівщині легковик врізався в автобус з пасажирами, є травмовані
Сьогодні, 13:00
 0
Влетів у паркан: у Луцьку вантажівка на швидкості ледве не збила пішоходів. ФОТО
Сьогодні, 12:57
 0
Медіа
відео
1/8