Волинські футболістки посіли друге місце у Вищій лізі чемпіонату України
Сьогодні, 13:25
У другому турі Вищої ліги чемпіонату України з футболу серед жінок команда із Володимира-Волинського "Ладомир" за підсумками ігор посіла друге місце у турнірній таблиці.
Про це повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
У чемпіонаті було зіграно п’ять поєдинків другого туру.
За підсумками другого туру футбольна команда "Ладомир" посіла друге місце у турнірній таблиці другого туру Вищої ліги чемпіонату України з футболу серед жінок. Команда з Волині "Ладомир" зіграла з командою "Пантери" з Умані та виборола перемогу з рахунком 7:2.
У першому турі чемпіонату України з футболу серед жінок, команда Володимир-Волинського здобула перемогу у матчі з командою Ковалівки "Колос", з рахунком 1:0.
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Про це повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
У чемпіонаті було зіграно п’ять поєдинків другого туру.
За підсумками другого туру футбольна команда "Ладомир" посіла друге місце у турнірній таблиці другого туру Вищої ліги чемпіонату України з футболу серед жінок. Команда з Волині "Ладомир" зіграла з командою "Пантери" з Умані та виборола перемогу з рахунком 7:2.
У першому турі чемпіонату України з футболу серед жінок, команда Володимир-Волинського здобула перемогу у матчі з командою Ковалівки "Колос", з рахунком 1:0.
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