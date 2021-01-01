«Dream Town» – комплекс майбутнього з якісною комерційною інфраструктурою*

Сучасний житловий комплекс – це ціла екосистема. Якість інфраструктури сьогодні безпосередньо впливає на комфорт життя та визначає майбутнє житлового простору. Покупець купує не просто квартиру, він обирає спосіб життя. Тому якісний сучасний комплекс — це, окрім житла, місце, де можна отримати всі необхідні послуги, відпочити, зробити покупки, попрацювати, не покидаючи межі комплексу.Щоб сформувати якісну інфраструктуру, важливо ще на етапі розробки концепції житлового комплексу, ретельно вивчити прилеглий район, його сильні та слабкі сторони, дефіцит або навпаки надлишок функцій в околицях, пішохідні й автомобільні зв’язки та потоки. На підставі дослідження уже зрозуміло, як компенсувати слабкі сторони та посилити переваги району. Цей підхід дозволяє створити житловий комплекс – домінанту району.До інфраструктури важливо підготуватись ще на етапі проектування, закласти необхідні комунікації, передбачити під'їзди, панорамні вітрини тощо. Стандартна частка комерційних приміщень у житловому комплексі становить 10−15%. Цю кількість вважають достатньою, щоб забезпечити необхідними закладами мешканців будинку в районі з розвиненою зовнішньою інфраструктурою.У «Dream Town» є правило: все необхідне мешканцю має бути під рукою. Це означає, що, спустившись на ліфті, ви зможете випити чашку кави, провести бізнес-зустріч, влаштувати шопінг, позайматися у фітнес-клубі, записатися на б’юті-послуги в салон краси, здати речі в хімчистку, тощо.Квартал «Dream Town» має колективний простір для жителів з відпочинковими зонами та паркінгом, а також публічний (комерційний), також з паркінгом, озелененням та з інклюзивною доступністю.Тут створені умови для успішного функціонування бізнесу. Основні переваги «Dream Town»: зручна та виграшна локація у центральному районі міста, цікаві фасадні й архітектурні рішення, енергоефективні технології та якісне будівництво.Бізнес може не лише орендувати приміщення, а й купувати. Є приміщення на фінальній стадії будівництва або вже введені в експлуатацію. «Dream Town» пропонує різноманітні метражі від 38 м2 Також на комерційні приміщення є безвідсоткове розтермінування платежів до 12 місяців.Запрошують у консультаційний центр, що вул. Привокзальна, 10 А, щоб отримати більше інформації та обрати площі. Телефон: 099 327 27 27.