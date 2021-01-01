вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Dream Town» – комплекс майбутнього з якісною комерційною інфраструктурою*

«Dream Town» – комплекс майбутнього з якісною комерційною інфраструктурою*
Сучасний житловий комплекс – це ціла екосистема. Якість інфраструктури сьогодні безпосередньо впливає на комфорт життя та визначає майбутнє житлового простору. Покупець купує не просто квартиру, він обирає спосіб життя. Тому якісний сучасний комплекс — це, окрім житла, місце, де можна отримати всі необхідні послуги, відпочити, зробити покупки, попрацювати, не покидаючи межі комплексу.

Щоб сформувати якісну інфраструктуру, важливо ще на етапі розробки концепції житлового комплексу, ретельно вивчити прилеглий район, його сильні та слабкі сторони, дефіцит або навпаки надлишок функцій в околицях, пішохідні й автомобільні зв’язки та потоки. На підставі дослідження уже зрозуміло, як компенсувати слабкі сторони та посилити переваги району. Цей підхід дозволяє створити житловий комплекс – домінанту району.

До інфраструктури важливо підготуватись ще на етапі проектування, закласти необхідні комунікації, передбачити під'їзди, панорамні вітрини тощо. Стандартна частка комерційних приміщень у житловому комплексі становить 10−15%. Цю кількість вважають достатньою, щоб забезпечити необхідними закладами мешканців будинку в районі з розвиненою зовнішньою інфраструктурою.

У «Dream Town» є правило: все необхідне мешканцю має бути під рукою. Це означає, що, спустившись на ліфті, ви зможете випити чашку кави, провести бізнес-зустріч, влаштувати шопінг, позайматися у фітнес-клубі, записатися на б’юті-послуги в салон краси, здати речі в хімчистку, тощо.

Квартал «Dream Town» має колективний простір для жителів з відпочинковими зонами та паркінгом, а також публічний (комерційний), також з паркінгом, озелененням та з інклюзивною доступністю.

Тут створені умови для успішного функціонування бізнесу. Основні переваги «Dream Town»: зручна та виграшна локація у центральному районі міста, цікаві фасадні й архітектурні рішення, енергоефективні технології та якісне будівництво.

Бізнес може не лише орендувати приміщення, а й купувати. Є приміщення на фінальній стадії будівництва або вже введені в експлуатацію. «Dream Town» пропонує різноманітні метражі від 38 м2 Також на комерційні приміщення є безвідсоткове розтермінування платежів до 12 місяців.

Запрошують у консультаційний центр, що вул. Привокзальна, 10 А, щоб отримати більше інформації та обрати площі. Телефон: 099 327 27 27.

dream-town.com.ua, euroholding.net.ua
«Dream Town» – комплекс майбутнього з якісною комерційною інфраструктурою*
«Dream Town» – комплекс майбутнього з якісною комерційною інфраструктурою*
«Dream Town» – комплекс майбутнього з якісною комерційною інфраструктурою*
«Dream Town» – комплекс майбутнього з якісною комерційною інфраструктурою*


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: DREAM TOWN, житло, квартира
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «Супернові» – оновлення цін: що можна купити за старими*
Сьогодні, 09:00
Коронавірус в Україні: повідомили статистику за минулу добу
Сьогодні, 08:56
«Dream Town» – комплекс майбутнього з якісною комерційною інфраструктурою*
Сьогодні, 08:30
Знаменитого актора з Волині звинуватили в сексуальних домаганнях.ВІДЕО
Сьогодні, 07:34
Бойовики вбили у в'язниці на окупованому Донбасі чемпіона України Сотникова та ще 2 ув'язнених
Сьогодні, 06:39
Схожі новини
Старт продажів нового будинку «Dream Town»: пропонують «квартири-шедеври»* Старт продажів нового будинку «Dream Town»: пропонують «квартири-шедеври»*
20 липень, 11:49
Чим особливий ЖК «DREAM TOWN»* Чим особливий ЖК «DREAM TOWN»*
12 липень, 09:45
Час купувати житло: весняні пропозиції щодо нерухомості від «Єврохолдінг»* Час купувати житло: весняні пропозиції щодо нерухомості від «Єврохолдінг»*
12 квітень, 13:05
Квартира-шедевр, або Як обрати планування для себе* Квартира-шедевр, або Як обрати планування для себе*
15 березень, 12:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні планують знизити тариф на електроенергію
Сьогодні, 09:16
 0
Курс валют у Луцьку на 10 серпня
Сьогодні, 09:08
 0
У «Супернові» – оновлення цін: що можна купити за старими*
Сьогодні, 09:00
 0
Коронавірус в Україні: повідомили статистику за минулу добу
Сьогодні, 08:56
 0
«Dream Town» – комплекс майбутнього з якісною комерційною інфраструктурою*
Сьогодні, 08:30
 0
Медіа
відео
1/8