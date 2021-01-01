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В Україні пропонують ввести податки за біткоїни

В Україні пропонують ввести податки за біткоїни
Заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков заявив, що в міністерстві пропонують встановити ставку податку на доходи фізосіб по криптовалюті на рівні 5%. Відзначається, що наразі в Мінцифри продовжують працювати над текстом законопроєкту. Про це повідомляє "Обозреватель".

"Ми пропонуємо, щоб ставка такого податку становила всього 5%. Однак поки наші ідеї залишаються на рівні пропозицій, які ми обговорюємо з Міністерством фінансів і податковим комітетом Верховної Ради", – заявив заступник міністра.

Однак він уточнив, що у фінальній версії законопроєкту ставка може бути вищою. Також, можливо, встановлять прогресивну шкалу оподаткування.

Раніше Борняков повідомив, що в Україні громадяни зможуть розраховуватися криптовалютою. Також власники криптоактивів зможуть легально обміняти їх або задекларувати.

Також очікується, що з'явиться цілий ринок посередницьких послуг для оплати товарів криптовалютами, їх зберігання, обміну. Як зазначив заступник міністра, це може розширити можливості їх використання.

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Теги: біткоїни, податки
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