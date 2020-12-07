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Через стрімке потепління Україні радять негайно закривати шахти

Через стрімке потепління Україні радять негайно закривати шахти
Україні потрібно закривати вугільні шахти та йти на інші "зелені" перетворення в енергетиці, адже глобальна зміна клімату відбивається на ній швидше, ніж у багатьох інших країнах світу.

Про це сказала британська пані посол в Україні Мелінда Сіммонс в інтерв'ю ВВС News Україна, опублікованому у понеділок, 9 серпня, передає ТСН.

"Не знаю, наскільки українці усвідомлюють те, що пропорційно температура зростає в Україні швидше, ніж будь-де у світі", – сказала вона.

Сіммонс зазначила, що одне з найболючіших перетворень, які Україна повинна пройти на цьому шляху, – це скорочення видобутку вугілля.

За словами дипломатки, вона знає, наскільки непросто відмовитися від викопного палива в країні з довгою історією його використання, де цілі громади і їхні доходи залежать від роботи в галузі.

"Я говорю це як представник країни, яка розбирається в цьому, може, краще за інших. Тому що ми пройшли через дуже болючий процес закриття вугільних шахт", – додала вона, зазначивши, що зараз Британія – одна з найуспішніших країн в плані диверсифікації джерел енергоресурсів.

Пані посол також підкреслила, що в уряду має бути чіткий план, щоб люди якомога менше постраждали від таких масштабних перетворень. Водночас Сіммонс застерігає: роз'яснювальну роботу серед громадян треба вести доступною мовою, а не складними словами про зміну клімату: так, щоб було зрозуміло, як це стосується їхнього повсякденного життя.

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Теги: шахти, Україна, потепління
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Коментарі 1
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В себе в Англії багато шахт закрили? :) Радники-порадники знайшлися... А як знову зміна клімату, і ніхто не знає коли, то знову копати? Йдіть в себе розбирайтеся! Давно ваші шахтарі страйкували пані посол?!
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