Через стрімке потепління Україні радять негайно закривати шахти

Україні потрібно закривати вугільні шахти та йти на інші "зелені" перетворення в енергетиці, адже глобальна зміна клімату відбивається на ній швидше, ніж у багатьох інших країнах світу.Про це сказала британська пані посол в Українів інтерв'ю ВВС News Україна, опублікованому у понеділок, 9 серпня, передає"Не знаю, наскільки українці усвідомлюють те, що пропорційно температура зростає в Україні швидше, ніж будь-де у світі", – сказала вона.Сіммонс зазначила, що одне з найболючіших перетворень, які Україна повинна пройти на цьому шляху, – це скорочення видобутку вугілля.За словами дипломатки, вона знає, наскільки непросто відмовитися від викопного палива в країні з довгою історією його використання, де цілі громади і їхні доходи залежать від роботи в галузі."Я говорю це як представник країни, яка розбирається в цьому, може, краще за інших. Тому що ми пройшли через дуже болючий процес закриття вугільних шахт", – додала вона, зазначивши, що зараз Британія – одна з найуспішніших країн в плані диверсифікації джерел енергоресурсів.Пані посол також підкреслила, що в уряду має бути чіткий план, щоб люди якомога менше постраждали від таких масштабних перетворень. Водночас Сіммонс застерігає: роз'яснювальну роботу серед громадян треба вести доступною мовою, а не складними словами про зміну клімату: так, щоб було зрозуміло, як це стосується їхнього повсякденного життя.