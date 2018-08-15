На Волині помер багаторічний педагог

Зінчук Віктор Олександрович. Про це повідомляє центр науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради у



Понад 30 років віддав Віктор Зінчук роботі з дітьми на гуртку «Юних аматорів радіозв’язку» у Центрі науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради.



Як інженер, педагог-практик залучав талановиту молодь до технічної творчості, надавав методичну допомогу керівникам гуртків спортивно-технічного профілю.



"Сьогодні ми згадуємо його як мудрого керівника гуртків, який відкривав дітям невичерпну силу знань, допоміг при виборі майбутньої професії та гордився своїми вихованцями, які захопилися цією справою на все життя", - йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9 серпня після боротьби з тяжкою недугою, на 66 році життя відійшов у вічність педагог-позашкільникПро це повідомляє центр науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради у facebook. Понад 30 років віддав Віктор Зінчук роботі з дітьми на гуртку «Юних аматорів радіозв’язку» у Центрі науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради.Як інженер, педагог-практик залучав талановиту молодь до технічної творчості, надавав методичну допомогу керівникам гуртків спортивно-технічного профілю."Сьогодні ми згадуємо його як мудрого керівника гуртків, який відкривав дітям невичерпну силу знань, допоміг при виборі майбутньої професії та гордився своїми вихованцями, які захопилися цією справою на все життя", - йдеться у дописі.

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