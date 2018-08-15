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На Волині помер багаторічний педагог

На Волині помер багаторічний педагог
9 серпня після боротьби з тяжкою недугою, на 66 році життя відійшов у вічність педагог-позашкільник Зінчук Віктор Олександрович. Про це повідомляє центр науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради у facebook.

Понад 30 років віддав Віктор Зінчук роботі з дітьми на гуртку «Юних аматорів радіозв’язку» у Центрі науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради.

Як інженер, педагог-практик залучав талановиту молодь до технічної творчості, надавав методичну допомогу керівникам гуртків спортивно-технічного профілю.
На Волині помер багаторічний педагог


"Сьогодні ми згадуємо його як мудрого керівника гуртків, який відкривав дітям невичерпну силу знань, допоміг при виборі майбутньої професії та гордився своїми вихованцями, які захопилися цією справою на все життя", - йдеться у дописі.

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Теги: смерть, педагог, Волинь
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Коментарі 1
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Співчуваємо рідним! Неординарної долі і волі був чоловік, надзвичайно залюблений у свою справу. Не маючи двох ніг, на протезах, щоденно був на роботі. Мав золоті руки і серце... Вічна пам'ять!
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