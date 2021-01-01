Луцькі рибалки перемогли на всеукраїнському турнірі. ФОТО





Про спортивні пристрасті на риболовлі Василь Трофимчук.



Як зазначив Василь Трофимчук, змагання проводять вже третій рік поспіль, однак, цього року вперше сягнули таких масштабів і тривають в чотири етапи. Днями завершився третій етап змагань, який відзначився запеклим протистоянням між учасниками. Четвертий, фінальний етап, пройде в кінці вересня – на початку жовтня.



Трофейне озеро «Кричевичі», де відбувався чемпіонат, розділили на три зони, які відповідали зареєстрованим на змаганнях лігам. У вищій лізі змагалися спортсмени з великим досвідом, у першій лізі – рибалки середнього рівня, і в другій лізі зійшлися початківці, які ще не мали особливих успіхів у риболовлі. Змагання тривали три доби.



Отож, у лізі початківців третє місце посіла команда РК «Червоноградський карп», яка виловила 26 рибин загальною вагою 140,22 кілограми. Друге місце здобула львівська команда ParaBolik, з результатом 11 рибин загальною вагою 51,74 кілограми. А перемогу здобула команда Crazy fish з Луцька. Лучани виловили 24 рибини загальною вагою 182,02 кілограма.



У першій лізі третю сходинку посіла команда із Вінниці. VoLeN Carp виловила 8 рибин, які заважили 68,44 кілограма. Команда CharStudio з міста Лева зайняла друге місце з результатом 23 рибини загальною вагою 80,28 кілограма. А переможцями стали гості із Шепетівки. Їхня команда під назвою Green Carp виловила 28 карпів, які в сумі заважили 144,72 кілограми.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині відбувся третій чемпіонат зі спортивної риболовлі Ukrainian Carp League. Запекла боротьба за призові місця точилася в усіх трьох лігах. Четвертий етап змагань у цьому році запланований на кінець вересня – початок жовтня.Про спортивні пристрасті на риболовлі ІА Конкурент розповів організатор змаганьЯк зазначив Василь Трофимчук, змагання проводять вже третій рік поспіль, однак, цього року вперше сягнули таких масштабів і тривають в чотири етапи. Днями завершився третій етап змагань, який відзначився запеклим протистоянням між учасниками. Четвертий, фінальний етап, пройде в кінці вересня – на початку жовтня.Трофейне озеро «Кричевичі», де відбувався чемпіонат, розділили на три зони, які відповідали зареєстрованим на змаганнях лігам. У вищій лізі змагалися спортсмени з великим досвідом, у першій лізі – рибалки середнього рівня, і в другій лізі зійшлися початківці, які ще не мали особливих успіхів у риболовлі. Змагання тривали три доби.Отож, у лізі початківців третє місце посіла команда РК «Червоноградський карп», яка виловила 26 рибин загальною вагою 140,22 кілограми. Друге місце здобула львівська команда ParaBolik, з результатом 11 рибин загальною вагою 51,74 кілограми. А перемогу здобула команда Crazy fish з Луцька. Лучани виловили 24 рибини загальною вагою 182,02 кілограма.У першій лізі третю сходинку посіла команда із Вінниці. VoLeN Carp виловила 8 рибин, які заважили 68,44 кілограма. Команда CharStudio з міста Лева зайняла друге місце з результатом 23 рибини загальною вагою 80,28 кілограма. А переможцями стали гості із Шепетівки. Їхня команда під назвою Green Carp виловила 28 карпів, які в сумі заважили 144,72 кілограми.

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