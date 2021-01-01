У Луцьку зіткнулися фура і легковик





Про це



За словами свідків події, водій вантажівки включив аварійку, аби перетнути полосу, проте водій Mercedes почав рух. Внаслідок цього легковик отримав незначні механічні пошкодження – на машині лишилися червоної фарби вантажівки.



Водій легковика викликав на місце події поліцію, адже водій вантажівки заперечує свій маневр, не дивлячись на наявний запис відеореєстатора.



Наразі на місці автпригоди вже працює поліція. Водії розійшлися за європротоколом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9 серпня близько 14:20 на повороті вулиць Ковельської та Набережної сталася ДТП.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.За словами свідків події, водій вантажівки включив аварійку, аби перетнути полосу, проте водій Mercedes почав рух. Внаслідок цього легковик отримав незначні механічні пошкодження – на машині лишилися червоної фарби вантажівки.Водій легковика викликав на місце події поліцію, адже водій вантажівки заперечує свій маневр, не дивлячись на наявний запис відеореєстатора.Наразі на місці автпригоди вже працює поліція. Водії розійшлися за європротоколом.

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