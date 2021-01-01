В ДТП на Волині загинув чоловік та травмувалося двоє дітей. ФОТО





Сьогодні близько 12:00 години 29-річна лучанка, керуючи автомобілем BMW X5, неподалік села Усичі виїхала за межі проїзної частини, внаслідок чого авто перекинулося, інформує сектор комунікації поліції Волині.



Внаслідок автопригоди 43-річний пасажир загинув на місці події, ще двоє пасажирів 7 та 9 років травмувалися.



На місці працює слідчо-оперативна група. За фактом ДТП відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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