На Волині судитимуть лікарку-гінеколога через смерть вагітної пацієнтки

На Волині лікаря-гінеколога судитимуть за неналежне виконання професійних обов’язків, що призвело до смерті пацієнтки. Про це інформують у пресслужбі прокуратури Волині.Ковельська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про неналежне виконання лікарем-гінекологом Любомльсьткої центральної районної лікарні професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнтки.Слідство встановило, що лікарка припустилася помилок під час надання медичної допомоги вагітній третьою дитиною жінці – і це призвело до її смерті 9 лютого 2018 року під час передчасних пологів.Згідно із санкцією ч.1 ст. 140 КК України, неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого, - карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.