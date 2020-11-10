За несплату аліментів своїм дітям волинянину присудили громадські роботи

За ухилення від сплати аліментів на дітей волинянин відбуватиме покарання у виді 100 годин громадських робіт, - інформують у пресслужбі прокуратури Волині.Прокурори Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про злісне ухилення 33-річним жителем селища Заболоття від сплати аліментів на утримання двох дітей (ч.1 ст. 164 КК України).Із грудня 2019 року горе-батько заборгував на утримання 8-річної доньки та 5-річного сина понад 37 тисяч гривень.Суд визнав чоловіка винним у вчиненні цього кримінального проступку та призначив йому покарання у виді 100 годин громадських робіт.Зауважимо, що від обов’язку сплатити кошти на утримання дітей це чоловіка не звільняє.Згідно із санкцією ст. 164 Кримінального кодексу України, злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів) - карається громадськими роботами на строк від вісімдесяти до ста двадцяти годин або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за такий злочин, - карається громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до трьох років.